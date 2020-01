Massese, preso il difensore Mitrotti

Massa - Come aveva lasciato ad intendere il dg Dario Pantera nella conferenza stampa di sabato, la Massese dopo l'arrivo del centrocampista Zequiri ha chiuso con un altro importante giocatore. Si tratta del difensore centrale classe 1992 Giacomo Mitrotti, fino a dicembre a Rapallo in Eccellenza ligure che va completare una linea difensiva di spessore.



Di seguito il breve comunicato della società:



"La società Us Massese 1919 comunica di aver tesserato il difensore centrale Giacomo Mitrotti, ultimi mesi in Eccellenza a Rapallo"



Queste le parole di Mitrotti dopo la firma: "Vengo dal Rapallo in Liguria ma ho avuto modo di giocare in Toscana negli anni precedenti con Pietrasanta, Seravezza e Camaiore. Prima ancora ho fatto tre anni in Serie D in Puglia, uno a Novi Ligure, uno a Villalvernia e 6 mesi Chiavari, dividendo la città con l'Entella che era in una categoria superiore. Sono un difensore forte nella marcatura che si fa sentire, sia con il fisico che con la voce in aiuto dei compagni. A Rapallo ho giocato fino al 2 dicembre. Vengo a Massa per il blasone della città e per la voglia di aiutare una squadra già forte me che necessitava di nuovi innesti. Sono pronto per la prossima partita contro il Cascina, dobbiamo essere sempre pronti per tutte le gare".