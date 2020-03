Massese-Pontremolese, ancora 0-0

- 65' Ammonito Serrago. [Massese 0-0 Pontremolese]64' Palo clamoroso colpito dagli ospiti con Menichetti. Dagli sviluppi di una punizione battuta da Posenato, esce male Giannelli e il numero 3 ospite a porta vuota colpisce il legno. Incomprensione della difesa bianconera. [Massese 0-0 Pontremolese]63' Ammonito Benedini per un fallo da dietro su Posenato. [Massese 0-0 Pontremolese]60' Vicinissima al vantaggio la Massese con Zeqiri. Grande cross di Marcon per la testa del centrocampista bianconero. Miracolo di Cacchioli che si stende e mette la palla in corner. [Massese 0-0 Pontremolese]55' Ancora gli ospiti che spingono. Occhipinti, smarcato sul secondo palo, prova la conclusione al volo. Benedini rinvia male, ma la palla si ferma sul campo pesante e viene rinviata dal capitano bianconero. [Massese 0-0 Pontremolese]46' Subito pericolosa la Pontremolese da calcio d'angolo con la bellissima traiettoria disegnata da Posenato. Menichetti dentro l'area piccola sfiora la palla ma non riesce a colpirla. [Massese 0-0 Pontremolese]Inizia la ripresaPartita brutta agli "Oliveti" tra Massese e Pontremolese, figlia forse del campo condizionato dalla pioggia incessante delle ultime ore. Poche occasioni, anche se gli ospiti sono quelli andati più vicini al vantaggio con D'Angelo.Finito il primo tempo40' Fuga di Gabrielli sulla fascia destra. Il numero 2 arrivato sul fondo passa per D'Angelo che a rimorchio non inquadra lo specchio. [Massese 0-0 Pontremolese]37' Ammonito Filippi (P) per un fallo su Manfredi all'altezza della trequarti. [Massese 0-0 Pontremolese]31' Ospiti vicini al gol del vantaggio. Ottima sponda dell'ex di turno Posenato a liberare D'Angelo dal limite. Il numero 10 libera il destro. Bella parata di Giannelli. [Massese 0-0 Pontremolese]30' La Massese si affaccia ancora in avanti con un tiro dalla lunga distanza di Serrago deviato da Filippi. Attento Cacchioli nel respingere. [Massese 0-0 Pontremolese]23' Cross di Mussi dalla sinistra. La palla attraversa pericolosamente l'area di rigore senza che Zeqiri, sul secondo palo, riesca a deviarla verso la porta. Nulla di fatto. [Massese 0-0 Pontremolese]10' Prima occasione della partita per la Pontremolese. Bondielli, penetrato nell'area di rigore dei bianconeri, ci prova due volte. La seconda conclusione finisce di poco alta sopra la traversa dopo essere stata deviata. [Massese 0-0 Pontremolese]Partita iniziata: Giannelli; Di Renzone; Mussi; Biserni; Mitrotti; Benedini; Marcon; Zeqiri; Serrago; Manfredi; Degl'Innocenti. A disposizione: Giacobbe; Giomi; Imperatrice; Materazzi; Bonni; Galloni; Piscopo; Kthella; Gori. Allenatore sig. Matteo Gassani: Cacchioli; Gabrielli; Menichetti; Cargioli; Filippi; Verdi; Posenato; Bondielli; Occhipinti; D'Angelo; Cattani. A disposizione: Bussoni; Crispi; Lecchini; De Cillis; Vatteroni; Barontini; Nardini; Berzolla; Corvi. Allenatore sig. Riccardo Bracaloni: sig. Cosimo Papi sez. di Prato;: sig. GianMarco Cappetta sez. di Siena;: sig. Marco AlfieriAlle 14.30 Massese e Pontremolese si giocano una bella fetta di salvezza. La Massese, in zona play-out, arriva a questo scontro diretto con 3 punti di svantaggio rispetto ai cugini azzurri. Gli uomini di Gassani non possono permettersi altri passi falsi per continuare a sperare nella salvezza diretta, esorcizzando i demoni che questo 2020 ancor a a secco di vittorie ha portato nel capoluogo apuano.

NICOLA BONGIORNI