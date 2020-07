Massese, le date della preparazione

Massa - La Massese del "diavolo" Gassani è pronta a ripartire. In attesa di assestare gli ultimi colpi di mercato e completare una rosa che sembra già di un'importante caratura, i bianconeri hanno già stilato il programma di allenamenti in vista della nuova stagione al via domenica 13 settembre con la Coppa Toscana.



Matteo Gassani è noto a tutti per la particolare attenzione con cui cura la preparazione fisica dei giocatori sia in fase di preparazione, sia durante la stagione. Per questo a partire dal 16 agosto la squadra si sottoporrà a un'intensa settimana di allenamenti. Doppie sedute, mattina e pomeriggio dalle 8.45 alle 10.15 e dalle 17.30.

Finita questa dura settimana ai giocatori verrà concesso un giorno di riposo prima di ripartire con gli allenamenti in singola seduta di pomeriggio.



Ovviamente, date le disposizioni sul contenimento del Covid-19, tutti gli allenamenti si terranno a porte chiuse. Vietato l'accesso al "Degli Oliveti" a chiunque non faccia parte della squadra o dello staff tecnico.



A porte chiuse saranno anche i tanti allenamenti congiunti che verranno effettuati sul terreno dello stadio. I bianconeri lavoreranno infatti insieme ad altre squadre per testare la condizione e il gioco. Si parte il 29 agosto quando a far visita alla Massese sarà il Real Forte Querceta. Poi ancora Cuoiopelli, Ghiviborgo, Canaletto Sepor (o primavera della Sampdoria) e San Donato Tavernelle rispettivamente il 1, 3, 5 e 9 di Settembre.



Un intenso mese di lavoro all'ombra delle Apuane per la nuova Massese, forte di un mercato in entrata scoppiettante. Ancora niente tifosi però, almeno finché la situazione sanitaria non lo permetterà. Nel frattempo Gassani & Co. lavoreranno affinché, quando possibile, i tifosi possano ritornare a riempire le tribune con entusiasmo e amore.