Massese, domenica la giornata bianconera

Massa - La Massese è alla ricerca della prima vittoria di questo 2020. Ieri, 12 gennaio, è arrivato il beffardo pareggio all'ultimo minuto a Cascina, con annesse polemiche per la direzione della gara da parte dell'arbitro.

Dopo due trasferte consecutive in questo primo mese dell'anno e un bottino di un solo punto, gli uomini di Gassani domenica prossima potranno contare sull'appoggio dei propri tifosi nella sfida contro il forte Fratres Perignano, secondo in classifica, contro cui all'andata riuscirono a strappare un ottimo pareggio.



In occasione di questa importante sfida valida per la quarta di ritorno del campionato di Eccellenza Toscana Gr. A, la società ha comunicato che non saranno validi gli abbonamenti e gli accrediti per accedere allo stadio: si tratterà della tradizionale giornata bianconera.



Ecco il comunicato della società:

"La società Us Massese comunica che per la partita contro il Perignano , che si svolgerà domenica 19 gennaio 2020, quarta gara del girone di ritorno, sarà giornata bianconera

Non saranno validi gli abbonamenti e gli accrediti"



foto: Paolo Marchi