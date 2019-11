Massese, biglietti in prevendita per la trasferta di Ponte a Egola

Massa - Segnali di ripresa per la Massese di mister Gassani. Dopo il brutto periodo condito da 4 sconfitte in campionato e l'eliminazione dalla Coppa Toscana per mano della San Marco, i bianconeri si sono riscattati sul campo della Pontremolese, vincendo, e domenica scorsa, contro il Camaiore, hanno dato le conferme che il "diavolo" Gassani andava cercando. Solo per 38 minuti, quelli giocati prima che l'arbitro si infortunasse e fosse costretto a rimandare il resto della partita a data da destinarsi.



In attesa, quindi, della decisione della Lega sul recupero del match contro i versiliesi, la Massese si prepara alla trasferta di Ponte a Egola dove si scontrerà, questa domenica alle 14.30, contro il San Miniato Basso terzo in classifica a +4 sulla Massese stessa.

Per l'occasione la società apuana ha messo in prevendita dei biglietti per la partita di domenica, a un prezzo speciale di 7 euro invece che 10, politica messa in atto già nelle prime trasferte della stagione, per favorire l'apporto del caloroso pubblico bianconero al sostegno della squadra, più che mai bisognosa della spinta dei suoi tifosi per tornare dove osano le aquile.



Ecco il comunicato pubblicato sui canali social della Massese



"La società ha deciso di prendere dei biglietti ad un prezzo scontato in pre vendita al costo di € 7.

La prevendita avrà questi orari:

mercoledì, giovedì evenerdì dalle 17 alle 20;

sabato mattina dalle 10 alle 13."