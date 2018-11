Massese-Bastia, 0-0 ripresa iniziata

Poche emozioni al "Degli Oliveti"

Massa - SECONDO TEMPO



60'. Cambio Massese: esce Lazzoni per Pedruzzi.



56'. Grande occasione per il Bastia. Dalla fascia destra Bura salta Aprile, entra in area e crossa a Tascini che si testa sfiora il palo.



51'. Ammonito Lorenzini (M) per un entrata in ritardo su Piergentili (B).



Ore 15.35 inizia la ripresa!



PRIMO TEMPO



Alle ore 15.21 finisce il primo tempo



46' Parker ci prova da fuori area ma la sua conclusione è strozzata e si spegne al lato.



39'. Errore di Lazzoni a centrocampo ma sulla ripartenza Placido ci mette una pezza.



36'. Sponda di Aprile per Lorenzini ma la difesa del Bastia si chude bene.



31'. Ammonito Placido (M) per una trattenuta sulla trequarti.



31'. Episodio dubbio in area della Massese, il contatto tra Di Nicola e Boldini provoca l'atterramento dell'attaccante biancorosso ma il direttore di gara fa cenno di proseguire.



30'. Da una punizione laterale di Della Pina, Parker sponda bene per Aprile la cui conclusione colpisce nella gambe il diretto marcatore.



26'. Il Bastia si affaccia in avanti con Bura, il suo tiro da fuori area esce di un metro alla destra di Carmagnola.



22'. Placido ci prova al volo dalla lunga distanza, la palla sfiora l'incrocio dei pali.



21'. Ammonito il capitano ospite Fiorucci per una gomitata sul volto di Lorenzini.



17'. Bella incursione dalla destra di Lazzoni, oggi impiegato come esterno, che si accentra e lascia partire il rasoterra di sinistro ma troppo debole.



10'. Punizione per il Bastia dai venti metri. Calcia Colombi, buona la traiettoria ma fuori dallo specchio.



4'. Prima occasione per la Massese con Lorenzini che da fuori constringe Lilliaci alla deviazione in corner.



Ore 14.33 Si Parte!



MASSESE: Carmagnola, Imperatrice, Della Pina, Campelli, Placido, Di Nicola, Lazzoni, Lucaccini, Parker, Lorenzini, Aprile (A disp. Van Brussel, Aldovrandi, Carniato, Fatta, Molinaro, Mosti, Pedruzzi, Razzanelli, Vatteroni) All. Bonuccelli

BASTIA: Lilliaci, Piergentili, Rosignoli, Trinchese, Fiorucci, Bagnai, Belli, Boldini, Tascini, Colombi, Bura (A disp. Alunni, Muzhan, Labonia, Bokoko, Giordani, Qoku, Rebecca, Mazzone, Falorni) All. Marini

ARBITRO: Francesco Burlando di Genova

ASSISTENTI: Pampaloni e Accardo di La Spezia



Pre Partita



Ore 14.00. Tutto pronto al "Degli Oliveti" di Massa per la 10° giornata del Campionato di Serie D. Settimana importante per la Massese con l'arrivo del nuovo sponsor tecnico Gems e le nuove divise che indosseranno quest'oggi i bianconeri. Massese che arriva da tre sconfitte consecutive e deve essolutamente centrare un risultato positivo contro l'abbordabile Bastia, per tentare di uscire dalle sabbie mobili della classifica.