Luca Andreani, il primo fighter massese a vincere sul ring Oktagon

Massa - 24 anni, 86 chili, 202 centimetri di altezza, tanta umiltà e sangue freddo. Questo è Luca Andreani, soprannominato "the ghost" ("il fantasma"), eccellenza dello sport e primo fighter massese a combattere e vincere nel circuito Oktagon di Kick boxing, uno dei più importanti eventi di sport da combattimento al mondo che si tiene ogni anno a Monza.



Combatte da quando ha 14 anni e ha cominciato proprio con il kick boxing appassionandosi sempre di più alle arti marziali e in particolare alla Muay Thai. Grazie al supporto del suo maestro Massimiliano Ricci, è riuscito a conquistare quattro titoli mondiali e due campionati italiani. Proprio per questi suoi grandi risultati, l'assessore allo sport Paolo Balloni, il consigliere Antonio Cofrancesco, la presidente della commissione sport Sara Tognini e il vice presidente Roberto Acerbo hanno voluto rendere omaggio ad Andreani. "Un importante successo di un atleta massese che non potevamo sottovalutare - ha detto l'assessore Balloni - A noi, come amministrazione, fa sempre piacere quando le realtà sportive del territorio riescono a conquistare titoli mondiali come quelli ottenuti da Luca, però avremmo altrettanto piacere di dare una mano a quelle che sono le realtà emergenti".



"Riuscire a gareggiare sul ring di Otktagon per me è stato emozionante, è un sogno a cui ho sempre ambito fin da quando ho iniziato a combattere perchè è la massima aspirazione per un fighter italiano - ha detto Andreani - Quindi per me è stato veramente un onore. E' grazie a Massimiliano, al mio team e alla preparazione in cui mi hanno guidato se siamo riusciti a portarci a casa questa bella vittoria".