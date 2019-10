Le Apuania Unicorns espugnano Roma

Massa - Ottimo esordio nel Campionato Italiano Femminile di American Football, 34 a 6 il risultato finale sulle United Lazio in occasione di una partita emozionante e ricca di spunti tecnici di indubbio rilievo dove l'attacco ha smistato palloni passando e correndo la palla quasi in medesima proporzione. E dove la difesa ha bloccato sul nascere praticamente ogni tentativo di incursione avversaria.



Sugli scudi per le Apuania Unicorns la quarterback Elena Bertorello, con due TD pass al suo attivo e 4 punti personali messi a segno su trasformazioni alla mano. Molte le yards guadagnate su corsa per la giovane regista sarzanese, capace di gestire un attacco che ha portato doppiamente alla segnatura la runningback Giulia Sciarpa con quasi 100 yards di portate per lei, autrice di due ubriacanti azioni che hanno stordito la difesa United, mentre la più esperta Ilaria Adami, possente atleta veronese, andava a segno con una galoppata da oltre metà campo.

Annullato purtroppo nel primo tempo per un holding un bellissimo touchdown su corsa centrale segnato da Vannesa España Cardenas, atleta inserita nella batteria dei sei runningbacks, attualmente anche a disposizione della difesa, che ha giocato una partita decisamente sopra le righe.

Su gioco aereo invece da segnalare le segnature dell'azzurra Ele Nora, autrice di alcune funamboliche ricezioni e di un TD pass da quasi sessanta yards; della giovane receiver Giorgia Nicolini velocissima a rompere la marcatura avversaria ed involarsi in solitaria in Touch Down dopo un pass di una ventina di yards.



Sette produttivi ingressi in endzone con ben cinque differenti giocatrici a dimostrazione che le Apuania Unicorns dispongono quest'anno di un reparto offensivo efficiente e poco prevedibile. Ma se si vuole un attacco produttivo e vincente anche la difesa non deve essere da meno. Ed a parte un TD pass subìto sul finale per un errore di lettura, tutto il reparto ha disputato una partita impeccabile, contenendo al massimo i guadagni di terreno delle United e forzandole sistematicamente ad un “three and out” che riportava in campo l'attacco Unicorns.

Tra tutte ed a significare una prestazione encomiabile da parte del reparto difensivo, è doveroso ricordare il possente lavoro svolto dalla linea di difesa composta dalla azzurra Angelica Vannozzi, da Marina Ponzone, Ilaria Adami ed Arianna Treppy Fazzi. Un prezioso intercetto messo a segno da Giulia Spadoni e le tante palle deflettate da tutto il secondario. Tra cui menzioniamo le altre azzurre Carlotta Ciampi, Ilaria Mancini ed Elena Masoni.



Questa settimana il team intensificherà la preparazione ed aggiusterà gli errori emersi durante la partita in vista dell'imminente sfida casalinga di domenica 20 Ottobre contro le Pirates Savona. Team temibile che dispone a roster di moltissime giocatrici della Nazionale italiana e che quindi si è certi potrà impensierire molto il neonato team apuano.



Home field delle Apuania Unicorns per il 2019 sarà il campo centrale del Centro sportivo Meeting Place sport e tempo libero, in via Pradaccio 24b. Fischio d'inizio fissato per le ore 14:30, l'ingresso sarà gratuito. Il campo dispone di ampio parcheggio, di tribune scoperte e di un servizio bar/ristoro.