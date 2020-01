Giornata Mondiale delle Zone Umide, escursione gratuita sul lago di Porta

Massa - Una escursione in due tappe, finalizzata alla conoscenza dell’ambiente del Lago di Porta, importante zona umida della Toscana settentrionale. Questa l'iniziativa intrapresa dai circoli Legambiente Massa, Versilia e Pisa.



Il Lago di Porta costituisce una realtà importantissima: la sua superficie è coperta da una vasta area di canneto circondata da boschi planiziari ai piedi di uno scenografico sistema di Rupi ricoperte da macchia mediterranea e da antichi terrazzamenti ad uliveto. Alla base delle Rupi sgorgano le sorgenti che alimentano il Lago. La principale scorre ai piedi di un antica torre Medicea. La sua portata è costante durante tutto l’anno come la sua temperatura di 17°C.

L'area umida è caratterizzata da boschi umidi (igrofili) di Ontani, Pioppi e Salici, il canneto, i chiari ed i fossi, i prati umidi.



Un'occasione per conoscere gli aspetti naturalistici e storici di questo territorio, godere di scorci panoramici bellissimi e suggestivi, ma anche verificare lo scempio di alcune situazioni di degrado ed interrogarci sulle minacce per la sua conservazione, le criticità e le possibili soluzioni. Sarà un percorso nella natura (con possibilità di birdwatching) e nel tempo, quando la vita e le attività degli abitanti erano intimamente legate ed interdipendenti, con la natura del lago e la sua gestione. Con un po' di fortuna si potranno incontrare diverse specie di uccelli che vivono nell'area del lago.



Indicazioni utili:

Ritrovo: Montignoso , presso la Torre Medicea sulla Via Aurelia

(500 m a nord dopo il sottopasso di Querceta–- ore 9.15

(possibile partenza da Pisa - Parcheggio Pietrasantina ore 8.00 e da Viareggio – parcheggio campi sportivi del Marco Polo ore 8.30, previo accordo con i referenti locali Andrea e Letizia)

Durata dell’escursione: solo mattina con ritorno alle auto alle 13,30 o intera giornata con pranzo al sacco e rientro previsto per le 17 - ore effettive di cammino 2,30 h + 1,30h

Dislivello totale in salita: 0 m – Lunghezza: circa 8 + 4 Km

Grado di difficoltà: E – facile. Numerose soste per osservazioni naturalistiche

Responsabile dell’escursione: Francesco Rossi, tel. 349-2587534 - e-mail basati@alice.it.

Sono consigliabili abbigliamento adeguato alle basse temperature, scarpe da trekking, borraccia, binocolo

- Pranzo al sacco

- Le prenotazioni devono essere effettuate via e-mail o per telefono preferibilmente entro le 18 di venerdì 31 gennaio, comunicando nome, recapito telefonico, residenza e disponibilità

auto ai referenti dell'escursione.

- L’escursione è gratuita

- Qualora condizioni climatiche avverse o altri imprevisti imponessero variazioni di programma o l'annullamento della escursione, gli iscritti saranno tempestivamente avvisati.

? Per informazioni è possibile contattare Francesco (Montignoso Tel. 349-2587534), Letizia

(Viareggio 340-3434316) o Andrea (Pisa 320-4603529)



Legambiente aderisce alla Giornata Mondiale delle Zone Umide che ricorre il 2 Febbraio, per celebrare la firma della Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale, avvenuta nel 1971.

Quest'anno lo slogan della campagna è “la vita prospera nelle zone umide”, per ricordarci che queste aree e in generale i sistemi idrici rappresentano un habitat fondamentale per una grandissima quantità e varietà di esseri viventi garantendo così la conservazione della biodiversità. Le zone umide immagazzinano grandi quantità di carbonio e assorbono le piogge in eccesso, arginando così il rischio di inondazioni, rallentando l'insorgere della siccità e riducendo al minimo la penuria d’acqua. Basti pensare che solo le torbiere, che coprono circa il 3% del territorio del nostro pianeta, immagazzinano circa il 30% di tutto il carbonio: il doppio di tutte le foreste del mondo. Le zone umide sono quindi i pozzi di assorbimento del

carbonio più efficaci sulla Terra. Il lago di Porta rappresenta pertanto per il nostro territorio una risorsa ambientale di estremo valore, ultima area umida a nord della Toscana, per anni aggredita da molteplici attività di distruzione e di inquinamento, e ancora da tutelare e gestire per le future generazioni.