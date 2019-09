Cenaia-Massese 0-1, grande partenza

Massa - Atletico Cenaia: Serafini, Stampa, Fabbrini, Bachini, Signorini, Borboryo, Betti (Lelli al 66'), Balleri M., Ciocia (Sardi al 57'), Marino, Arrighi. Allenatore: Ciricosta Francesco

Massese: Giacobbe, Bonni, Forcella (Mussi al 59'), Barbero, La Rosa, Cela, Marcon, Piscopo (Nardini al 58'), Fusco, Conedera, Folegnani (Dosso al 77'). Allenatore: Matteo Gassani

Arbitro: sig. Serra di Grosseto; 1° assistente: Pacini di Empoli; 2° assistente: Matteucci di Livorno.

Marcatori: Fusco al 20'.

Ammonizioni: Barbero (M. al 35'); Folegnani (M. al 57'); Fabbrini (C. al 64'); Marcon (M. al 72'); Cela (M. al 93')



Cenaia- La Massese espugna il “Vittorio Pennati” di Cenaia davanti a circa 200 spettatori con forte presenza ospite. Nella prima giornata del campionato di Eccellenza Toscana i bianconeri hanno confermato quanto di buono fatto in coppa una settimana fa. A decidere la partita il gol di capitan Fusco al ventesimo del primo tempo.



I padroni di casa di Mister Ciricosta giocavano orfani di bomber Bruzzone e del nuovo arrivato (e grande ex) Dario Milianti, entrambi squalificati. La Massese schierava invece una formazione leggermente diversa rispetto a quella di Domenica scorsa che ha affrontato la Virtus Viareggio in Coppa: Giacobbe in porta al posto di Fiaschi e Conedera al posto di Dosso. Ancora indisponibili per mister Gassani Simoncini, Castellacci, Posenato e il nuovo arrivato De Pasquale che seguiva la partita dalla tribuna.



I primi minuti sono stati caratterizzati da una fase di studio e da qualche errore di troppo, dovuto anche al forte vento. Al 20' è arrivato il gol del vantaggio di Paolo Fusco: il bomber, su assist di Barbero, sigla il quarto gol della sua stagione dopo la tripletta in Coppa. Dopo il vantaggio la partita si è giocata prevalentemente a centrocampo, con la Massese che è riuscita a controllare bene il gioco nonostante il vento continuasse a disturbare.



Nella ripresa il Cenaia ha messo sotto pressione la difesa bianconera che ha comunque retto all'urto dei verdearancio. La Massese con una gagliarda prova di tutto il collettivo è riuscita a fare bottino pieno in un campo ostico e stretto dove è sempre difficile fare punti. Seconda vittoria in due partite ufficiali per “il diavolo” Gassani che ora dovrà preparare il ritorno della partita di Coppa, contro la Virtus Viareggio, previsto per Mercoledì 11 al “Del Freo” di Montignoso.