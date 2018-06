Campionato Nazionale Dottori Commercialisti, siamo alle fasi finali

Dopo una buona stagione il Massa Carrara è in semifinale di Coppa Italia

Massa - Arrivati al termine del Campionato Nazionale Dottori Commercialisti si è composto il quadro delle contendenti al titolo di Campione di Italia. Purtoppo nel doppio confronto dei quarti di finale il Massa Carrara ha perso contro il Benevento che si è qualificata alle Final Four Scudetto mentre i "nostri" ragazzi si dovranno accontentare della corsa per la Coppa Italia, con le altre perdenti dei quarti di finale.



Il sorteggio ha deciso che il Massa Carrara, nella semifinale prevista per il 7 giugno a Capo D'Orlando in Sicilia, se la giocherà contro il Milano. Dopo due giorni, sempre nel bellissimo comune in provincia di Messina, le finali, dopodichè premiazione, cena di gala e grande festa al TH Capo Calavà Village di Gioiosa Marea.



Di seguito gli orari di tutte le partite:



Semifinali Campionato e Coppa Italia, 7 giugno:



- Catania-Palermo ore 15.30

- Salerno-Benevento ore 17.30



- Napoli-Caserta ore 15.30

- Milano-Massa Carrara ore 17.30



Finali, 9 giugno:



- 3 posto campionato ore 10.30

- Finale Scudetto ore 17.00



- 3 posto Coppa Italia ore 10.30

- Finale Coppa Italia 17.00