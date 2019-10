Bonuccelli esonerato dal Gavorrano

Massa - Si incrociano ancora le storie di Bonuccelli (foto) e Indiani, ma questa volta non sul campo da giocatore e allenatore. Mister Indiani è stato infatti annunciato come nuovo allenatore del Follonica Gavorrano che nella giornata di lunedì aveva sollevato dall'incarico di allenatore proprio il "condor" Bonuccelli.



"Il mago di Certaldo", così è conosciuto, nell'ambiente calcistico, Indiani che ha scritto le fortune della Massese ad inizio anni 2000 portandola dalla Serie D alla C1 in soli 3 anni e vincendo anche uno scudetto dilettanti.



La punta e il capitano di quella storica squadra? Proprio Bonuccelli che da allenatore ha poi allenato senza fortuna la squadra bianconera nella passata stagione. Il condor alla guida del Gavorrano ha totalizzato 7 punti in 6 giornate, non abbastanza per la dirigenza che con il comunicato di oggi ha puntato sull'esperienza di Indiani per risollevare le

sorti della squadra.



Ecco il comunicato della società:



"U.S. Follonica Gavorrano comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al sig. Paolo Indiani, che ha firmato un contratto biennale con i biancorossoblù. La società è particolarmente grata all’esperto tecnico toscano, ribattezzato nell’ambiente “il mago di Certaldo”, per aver condiviso il progetto dei nostri colori. Il neo trainer, 65 anni, ha alle spalle una lunghissima carriera costellata di vittorie, alla guida delle squadre toscane più prestigiose, fra le quali si ricordano le più importanti come Pisa, Pontedera, Lucchese, Pistoiese e Rondinella, oltre alle esperienze fuori regione con Perugia e Crotone. Sostituisce sulla panchina del Follonica Gavorrano di serie D Vitaliano Bonuccelli, sollevato dall’incarico nelle prime ore del pomeriggio di lunedì. Indiani dirigerà il primo allenamento martedì pomeriggio presso lo stadio Nicoletti di Follonica. A Paolo Indiani il più grande in bocca al lupo per l’inizio dell’avventura sulla panchina biancorossoblù".