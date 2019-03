Aurelio Andreazzoli torna all´Empoli

Esonerato Iachini. Torna il mister massese che aveva allenato la squadra fino a novembre. Con lui ancora Lazzini e Aliboni e Muzzi

Massa - Continua il valzer allenatori a Empoli. Dopo la sconfitta del posticipo di lunedì contro la Roma, la società toscana del presidente Corsi ha deciso di esonerare Beppe Iachini, arrivato a novembre in sostituzione del massese Aurelio Andreazzoli. Le cose in questi mesi non sono andate meglio, l'Empoli attualmente è quartultima in classifica (una sola vittoria nelle ultime undici gare) a +1 dalla terzultima Bologna, e così la dirigenza empolese ha deciso di richiamare colui che lo scorso anno aveva compiuto la una straordinaria cavalcata verso al Serie A. Il tecnico ha accettato e già oggi ha guidato la squadra in allenamento, in vista dello scontro salvezza di domenica col Frosinone. Con lui tutto il suo staff, composto dal vice Giacomo Lazzini, il match analyst Andrea Aliboni e il collaboratore tecnico Roberto Muzzi.



Di seguito il comunicato di presentazione di Andreazzoli: "L´Empoli Fc comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Aurelio Andreazzoli. Il nuovo allenatore dirigerà questo pomeriggio la prima seduta di allenamento a porte chiuse presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Assieme al tecnico tornano Giacomo Lazzini come allenatore in seconda, Andrea Aliboni come match analyst e arriva Roberto Muzzi come collaboratore tecnico".



Questo il comunicato ufficiale dell'esonero di Iachini: "L'Empoli FC rende noto di aver sollevato dall´incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra Giuseppe Iachini ed i suoi collaboratori Giuseppe Carillo e Fabrizio Tafani. Empoli FC augura al tecnico ed ai suoi collaboratori i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto e le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale".