Altro gran colpo Massese, preso Yuri Papi

Massa - Centrocampista di esperienza con un gran tiro che ha vestito importanti maglie di Serie D, campionato che ha vinto con l'Albissola dopo un'incredibile cavalcata nella stagione 2017/2018. Massese purosangue classe '93, giovanili nel settore giovanile del Lecce, promessa del calcio professionistico che nei primi anni della sua carriera in prima squadra ha preso scelte sbagliate, prima tra tutte quella del 2013 quando a ventanni, dopo due stagioni in Serie C tra Borgo a Buggiano e Gavorrano, migra in Serie C portoghese, ma per problemi di tesseramento perde un anno. Tornato in Italia decide di non affidarsi ad alcun procuratore e di ripartire dell'Eccellenza, dove al primo colpo vince i play off in Puglia con il Nardò. Sale in Serie D nel 2015-2016 dove rimane nelle successive 5 stagioni vestendo le maglie di Novese, Borgosesia, Ponsacco, Sporting Recco, Albissola, Viareggio, Aglianese e di nuovo Ponsacco, con un campionato vinto e 23 reti all'attivo.



Il forte centrocampista è stato presentato questa mattina presso la sala stampa dello "Stadio degli Oliveti" tra la soddisfazione dell'entourage bianconero. Un tassello che rinforza ulteriormente la corazzata in costruzione, che vanta già giocatori del calibro di Barsottini, Zambarda, Rudi, Battistoni, Lucaccini, Marcon, Donati, Leonardi, Igbineweka e Kouko. Elementi di indiscusso valore ma anche legati alla maglia e alla città, molti sono massesi, che guidati dal "diavolo" Gassani vogliono essere protagonisti assoluti nel prossimo campionato di Eccellenza.