Accademia, ok il Camp alle Colline Massesi

Massa - Si è conclusa con grande successo di partecipazione la prima settimana di Camp organizzata dall'Accademia di Tecnica Individuale che si é svolta presso il centro sportivo delle Colline Massesi.

Due le sedute giornaliere che hanno impegnato gli oltre sessanta piccoli calciatori ovviamente seguendo le norme igienico sanitarie



Al mattino sono stati svolti lavori intensi di tecnica e coordinazione mentre il pomeriggio i ragazzi si sono cimentati in gare l'abilità tecnica con premi a fine settimana.

L'affluenza é stata davvero importante con ragazzi che sono arrivati da tutta la Toscana e la Liguria.



Questo il programma per le settimane seguenti



CAMP ESTIVI



TUTTO LUGLIO ed AGOSTO



Dal 2014 al 2003, divisi in gruppi in base all'annata e alle abilità tecniche.



?Morning camp:



8-9 Accoglienza presso Centro Sportivo Colline Massesi

9-10:30 Allenamento tecnico-coordinativo

10:30- 11:00 Mereda presso il Bar della struttura

11:00-12:30 Allenamento situazionale

13:00 Fine Morning camp



? Full Camp



8-9 Accoglienza presso Centro Sportivo Colline Massesi

9-10:30 Allenamento tecnico-coordinativo

10:30- 11:00 Merenda presso il Bar della struttura

11:00-12:30 Allenamento situazionale

13:00 Pranzo

14:00-15:00 Relax e giochi di gruppo

15:00-17:00 Sfide, Tornei, Gare d'abilitá



Per Info e Prenotazioni 3485237256 (Cristina)



