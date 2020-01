Zia, ecco il Comitato d´area. Persiani: «Rilanciare il Consorzio o usciamo»

Massa - «Apprendiamo della costituzione del comitato d'area del Consorzio Zia ed esprimiamo soddisfazione per l'ulteriore passo avanti fatto. Esprimiamo al nominato comitato i nostri migliori auguri di un proficuo e fattivo lavoro consapevoli dell'importanza del ruolo e dell'impegno assunto e ci auguriamo possa essere l'inizio di un percorso condiviso per restituire senso ad un ente a lungo trascurato». È il commento del sindaco di Massa, Francesco Persiani, e dell'assessore al bilancio, Pierlio Baratta, in relazione alla nomina del Comitato d'area del Consorzio Zona Industriale Apuana da parte della Regione Toscana che arriva dopo l'indicazione dell'amministratore unico Norberto Petriccioli.



Ecco i membri nominati: Gino Barattini (Confindustria), Paolo Bedini (Cna), Valentina Del Monte (Confartigianato), Stefano Gazzoli (Confesercenti), Giuseppe Pieretti (Confcommercio), Marina Volpi (Casartigiani), Pietro Umberto Giorgi (Confcooperative), Andrea Passoni (Legacoop), Tiziana Mori (Associazione cooperative italiane), Luigi Pino (Confapi), Pierpaolo Gozzani (Cgil), Andrea Figaia (Cisl), Franco Borghini (Uil).



«E' necessario ora un radicale cambio di rotta – evidenziano Persiani e Baratta – e, onde evitare gli errori del passato, ci aspettiamo maggiori condivisione e dialogo con l'istituzione regionale e con gli organi del Consorzio affinché, una volta per tutte, si possa iniziare un percorso costruttivo fatto sia di investimenti in infrastrutture (strade, segnaletica, rete idrico fognaria) che fungano da volano per l'attrazione di capitali per il rilancio occupazionale del territorio sia in termini di capitale umano così da dotare l'ente di quella funzione che, seppur essenziale, non ha mai assolto nel tempo».



«Questa amministrazione – concludono i due amministratori – sin dagli albori del mandato, si è più volte confrontata con l'assessore regionale e gli altri enti locali per definire e chiarire le controverse volontà del socio di maggioranza. Definita la volontà di rilanciare il Consorzio Zia ci auguriamo che gli impegni presi sul versante economico vengano di fatto mantenuti anche dopo la tornata elettorale regionale, condizione essenziale affinché il Comune di Massa possa ritenere strategica la propria partecipazione presupposto per la sua inalienabilità».