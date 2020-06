Volpi (Iv) bacchetta Raggi: «Risposta all´onorevole Ferri è da maleducati»

Massa - Italia Viva disapprova e censura "la maleducazione dell'assessore Andrea Raggi nel rispondere all'Onorevole Cosimo Ferri e ricorda che i populisti sono proprio i 5 Stelle che hanno saputo mutuare la forma peggiore di populismo: quello di tipo sudamericano" scrivono in una nota.



"È inaccettabile che in senso spregiativo nei confronti dei cittadini l'amministrazione 5 Stelle a Carrara ha da sempre cercato di accattivarsi le loro aspettative indipendentemente dalla valutazione sui contenuti - continua Italia Viva - in funzione solo dell'ottenimento di consenso politico o di popolarità attraverso tutte le possibili forme di vuota propaganda. Ma tant’è che l'assessore Raggi è più che abituato a figuracce sul “tempismo” nell’apertura dei cantieri per cui ogni sospiro sembra necessariamente dover finire come il taglio dei pini a Marina di Carrara in piena stagione turistica o la rasatura delle radici all’entrata in città in località San Ceccardo alla vigilia di Natale. Da questo personaggio arrogante ed incapace - afferma il Partito - bisogna aspettarsi di tutto ed aspetteremo con pazienza e fiducia la risposta della Regione Toscana sulla data di apertura del cantiere sul ponte di Avenza".



Italia Viva confida che chi ha consentito all'ingegnere Raggi di iniziare una carriera politica, "abbia la soddisfazione che in futuro esprima una capacità a livelli più alti di quelli che ci è dato sinora a vedere - spiegano - liquidare per l’appunto al rango di bassa rozzezza i profili parlamentari evocati nelle critiche all’onorevole Cosimo Ferri, è l’antica formula di chi non sa rispondere sui contenuti ma sa utilizzare l’offesa contro il competitore dialettico. Tanto è vero che il “finissimo” (si fa per dire) assessore Andrea Raggi non spende mai una sola parola per confutare gli argomenti, anzi li schiva sempre mostrando scaltrezza - accusa Italia Viva - prediligendo questa volta persino il ricorso alla formula del populismo liquidando così da ignorante le tesi opposte alle sue. Ciò che ha manifestato l'amministratore pubblico nella risposta sulla vertenza da parte di famiglie e commercianti sui tempi di demolizione e rifacimento del ponte di Avenza - secondo il partito - denota tutta l’insofferenza che i 5 Stelle nutrono verso le istituzioni rappresentative e i vincoli imposti dai meccanismi democratici di una società civile, perché questo comportamento è proprio una prerogativa del loro tratto genetico".



"Effettivamente non può un rappresentante importante come un assessore al Lavori pubblici affidarsi ad espedienti, tatticismi, giravolte verbali, per rispondere politicamente su una questione di sostanziale importanza considerato il momento di estremo disagio sanitario economico e sociale del territorio e noi di Italia Viva facciamo fatica a tollerarlo" concludono.