Variante acustica, Mcc:«una mole di incoerenze e di riposte inadeguate»

Massa - «La Conferenza Paesaggistica ha messo una bomba a orologeria dentro il Regolamento Urbanistico che verrà approvato questa settimana, ce ne siamo resi conto ascoltando la relazione dei tecnici che hanno redatto la variante al Piano Acustico. Nessuno gli ha comunicato che da Firenze è arrivata la richiesta di una relazione sulle delocalizzazioni e nello specifico una rappresentazione cartografica delle aree di "decollo" e "atterraggio" su tutto il territorio comunale». A sollevare la questione è il collettivo Massa Città in Comune che attraverso una nota pone l'accento su alcuni aspetti che la Regione Toscana ha chiesto al Comune di Massa di specificare per rendere armoniosi, e coerenti, gli strumenti per la pianificazione del territorio. Aspetti sollevati dalla Conferenza Paesaggistica che ha richiesto all'ente di mappare le aree da cui le aziende dovranno spostarsi (decollare) e quelle in cui dovranno posizionarsi (atterraggio).



«Una richiesta di questo tipo - scrive Mcc - impone di dover affrontare la redazione della variante acustica in ben altro modo, pena la mancanza di coerenza fra strumenti urbanistici così come prevede la normativa nazionale e regionale. Seguendo il surreale dibattito in consiglio, portato avanti prima dall'assessora Ravagli e poi dal Presidente della Commissione Ambiente Bordigoni, è emerso che l'attuale maggioranza di destra non ha alcuna idea di cosa accadrà dopo aver approvato il Regolamento Urbanistico. Abbiamo avuto la sensazione che i tre consiglieri, che si sono astenuti nella votazione finale, Menchini Sergio, Dell'Ertole e Mosti fossero invece ben consapevoli della inadeguatezza della variante acustica portata avanti da questa amministrazione».



«Per quanto ci riguarda, insieme alle associazioni, ai partiti e ai cittadini che hanno a cuore la riduzione dell'inquinamento acustico nel territorio comunale presenteremo osservazioni alla variante di piano che ha una spaventosa mole di incoerenze. Dopo questa adozione restano soprattutto inevase alcune domande importanti che rivolgiamo a coloro che hanno espresso voto favorevole alla variante acustica: siete sicuri che i 17 chilometri del fiume Frigido presentino la coerenza, imposta dalle norme, fra gli strumenti urbanistici? E ancora: il regolamento urbanistico e la variante acustica sono coerenti con le previsioni del PIT e del PS per quanto riguarda il corso del Fiume Frigido dopo quanto richiesto dalla Conferenza Paesaggistica? In più: strutture sanitarie e plessi scolastici confermati dal Regolamento Urbanistico sono coerenti con la variante al Piano? E ancora: le aree verdi e molte aree spettacolo sono realmente classificate in maniera corretta? La quantità di errori nella variante è molto elevata e la mole di lavoro che spetta ai gruppi di maggioranza gigantesca perché ci è parso che il loro unico interesso acustico fosse sul dove fare gli spettacolini estivi aumentando il numero di aree dove realizzarli».