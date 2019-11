Un Museo dentro villa Massoni, l´idea del consigliere Andrea Barotti

Massa - Un museo dentro villa Massoni. L'idea è del consigliere comunale di Alternativa Civica Andrea Barotti che chiede alle istituzioni locali di non demandare "ai giudici il compito di trovare quelle soluzioni che, invece, deve ricercare chi amministra, rappresenta, sia a livello locale che regionale o nazionale, un territorio".



"Noto con rammarico - scrive Barotti - la mancanza di proposte, veramente nuove, per ridare una spinta, una prospettiva di rinascita al nostro territorio, eppure è su questo campo, non trascurando comunque la difesa dei diritti costituzionali, che le forze politiche, in questo caso locali, dovrebbero sfidarsi per riconquistare credibilità e sopratutto per dare un senso alla loro esistenza".



"In merito alla necessità di creare opportunità di sviluppo, nonché di recuperare, valorizzare il patrimonio architettonico, artistico e naturale della nostra terra, nel mese di aprile (quando il governo nazionale era ancora giallo verde), avevo inviato all'attenzione del Ministero per i beni culturali, nonché alla Soprintendenza competente, una richiesta di chiarimento ed intervento, considerato quanto prevede la normativa vigente, per recuperare Villa Massoni".





"Il caso della Villa, che ha visto l'intervento della Magistratura, sembra caduto nell'oblio come se la politica attendesse o demandasse ai giudici il compito di trovare quelle soluzioni che, invece, deve ricercare chi amministra, rappresenta, sia a livello locale che regionale o nazionale, un territorio. La buona politica dovrebbe sollecitare il Ministero affinché, qualora ne ricorressero le condizioni, possano essere attivate le procedure previste dal Codice dei Beni Culturali e così salvaguardare un bene di straordinario valore che, se acquisito al patrimonio dello Stato, potrebbe diventare sede di un museo in cui collocare, finalmente, i reperti archeologici della città, nonché luogo in cui esporre le opere che, per quanto appreso, alcuni collezionisti avevano, sotto l'Amministrazione Volpi, proposto, purtroppo senza esito, di rendere visibili, dando vita ad un museo di arte contemporanea, in alcune sale del palazzo Ducale".



"La Villa, inoltre, diverrebbe, come palazzo Blu nella vicina Pisa, uno spazio in cui allestire mostre in grado di attrarre il grande pubblico; ed ancora potremmo verificare la possibilità di esporre, interfacciandoci con il Museo degli Uffizi, parte del tesoro custodito nel deposito del grande museo fiorentino. Il parco, oggi in decadimento, potrebbe, con le previste autorizzazioni, visto il grande spazio a disposizione, diventare un giardino botanico che, oltre ad offrire alla città un'area verde di straordinaria pregevolezza, attrarrebbe ulteriori visitatori; l'area esterna si presterebbe, tra l'altro, con ulteriore richiamo turistico, all'esposizione di grandi sculture. L'arte oltre a far crescere la sensibilità, il gusto, il senso del bello muove l'economia (commercio, ristorazione etc), crea occupazione quindi sarebbe opportuno se l'amministrazione, i consiglieri comunali, regionali e i deputati che la nostra Comunità esprime si impegnassero di più per non perdere le occasioni che ancora abbiamo e per valorizzare le risorse culturali e naturali della comunità".