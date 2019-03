Suicidio adolescenziale e social, il M5s di Massa: «Colmare vuoto normativo»

Massa - "All’inizio di febbraio, all’interno del ciclo di incontri “Futuro interiore. La città che cambia” presentammo il libro “Nessun limite oltre il cielo” di Luca Cherubino che racconta la storia di un padre che, per affrontare la perdita della figlia suicida, inizia ad indagare sul mondo perverso e crudele del Blue Whale Challenge. Durante quell’incontro provammo a capire cosa possa spingere dei ragazzi dalla vita apparentemente tranquilla a saltare da un tetto di un palazzo ad un altro, coinvolti e incitati dai coetanei, inconsapevoli o forse no, del fatto che quel gioco, quella sfida, potrebbe portarli alla morte". Con queste parole Elda Baldi, che coordina il gruppo cultura del M5s Massa, riaccende un faro su una problematica drammatica fino ad oggi sottovalutata.



"Queste morti “online” possono davvero definirsi suicidi? Quali sono gli strumenti che abbiamo per evitare che questo fenomeno dilaghi sempre più? - continua la coordinatrice - In una società dove i post influenzano le coscienze, dove non siamo ancora in grado di capire quali saranno, alla lunga, le conseguenze di questa nuova “rivoluzione social(e)”, è urgente colmare un vuoto normativo che rischia di creare carnefici innocenti, ma ancora più importante è rallentare le nostre vite e riflettere sulle ragioni che spingono i ragazzi ad accettare queste sfide diventandone vittime e allo stesso tempo quelle che invece spingono altri ragazzi a diventarne i carnefici".