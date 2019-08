Spazi pubblici, l´assessore Balloni: «Festa Lega regolare, quella dei Carc no»

- L'associazione La Cerbaja annuncia una mobilitazione popolare: “mercoledì andremo in consiglio per parlare con il sindaco”. La deputata Nardi fa sapere di essere in procinto di realizzare un accesso agli atti per vederci chiaro. La Lega è tranquilla: noi con le autorizzazioni siamo in regola. Non è ancora dato sapersi quindi se verrà revocata la concessione del parco di Ricortola all'associazione La Cerbaja in quanto “rea” di non aver comunicato le manifestazioni in programma questo mese. Ma nemmeno se l'associazione che gestisce il parco della Comasca, spazio in cui si terrà la festa della Lega, subirà lo stesso trattamento per aver comunicato “solo qualche giorno fa” l'evento in programma."Nessun rischio per la festa della Lega: come sempre rispettiamo le procedure, chiediamo i permessi necessari e paghiamo tutto il dovuto al Comune di Massa e ai gestori del centro sportivo del Parco della Comasca” così Andrea Barabotti, responsabile organizzativo Lega Toscana. “Siamo abituati a rispettare le regole al contrario di chi ha il vizio di fare come se fosse a casa propria, in barba a tutto e tutti. Come Lega abbiamo avviato le pratiche necessarie per lo svolgimento della ToscanaFest 2019 in piena sicurezza e nel rispetto delle leggi. Abbiamo ottenuto l'assenso del soggetto gestore all'utilizzo delle strutture e ora siamo in attesa del nullaosta da parte del Comune che dovrebbe arrivare a breve, tenuto conto che in quel centro sportivo manifestazioni simili si tengono regolarmente. Siamo in contatto con la Questura per le procedure di safety e security e stiamo preparando la SCIA telematica per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande e le autorizzazioni per l'intrattenimento musicale."La deputata del Pd Martina Nardi replica: "Chiederò l'accesso agli atti personalmente in Comune- dice- Le regole, è vero, devono essere rispettate, ma devo anche valere per tutti ed essere uguali per tutti. Chiederò di vedere anche gli atti che hanno permesso il via libera alla festa della Lega, per capire se ci sono state deroghe ad esempio e se sia tutto in regola"Se nel caso della Cerbaja, a cui pare manchi il nulla osta degli uffici del Verde pubblico, Il presidente del Consiglio comunale Stefano Benedetti invoca trasparenza, la deputata del Pd la chiede anche per il parco dei Ciliegi, affidato negli ultimi mesi all'associazione Sport In, senza, sostiene la deputata, un bando pubblico. "Associazione che risulta essere della figlia di una candidata di Forza Italia non eletta in consiglio- spiega la Nardi- Ora, ci dica Benedetti se ai Ciliegi trova la situazione trasparente. A me pare che, in questa amministrazione, valgano regole per gli amici e regole per gli avversari".Intanto sull'argomento interviene anche Palazzo civico con l'assessore alle attività produttive Paolo Balloni: “Festa Lega, assolutamente regolare. Le domande sono state fatte nei tempi corretti, l’iter è in corso e si concluderà nei tempi stabiliti. Ai Carc mancava la disponibilità del parco pubblico, perché il soggetto gestore non è titolato a disporne a suo piacimento. È sbagliato accomunare i procedimenti autorizzativi della festa Lega e della festa Carc. La prima si terrà in un impianto sportivo pubblico in modo compatibile con le attività della struttura, mentre la seconda si sta tenendo in un parco verde pubblico; essendo due strutture comunali differenti sono disciplinate da diverse convenzioni. La Lega sta seguendo le regole, i Carc le hanno ignorate.”

CAMILLA PALAGI