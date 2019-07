Sequestro arsenale ad Antona, Nardi (Pd): «Come ha potuto maturare questo seme nazista?»

Massa - La deputata del Pd Martina Nardi interviene sul caso dell’arsenale ritrovato in una abitazione di Antona, assieme a un ritratto di Mussolini incorniciato, di proprietà di un massese, già agli arresti per il caso del missile ritrovato invece in un hangar del Pavese. «Scoprire un arsenale tra le nostre montagne, in un paese, Antona, che ha fatto la Resistenza, mi colpisce molto e mi preoccupa. Mi recherò ad Antona nei prossimi giorni per parlare con la gente e cercare di capire come sia maturato questo seme nazista nella nostra terra» ha dichiarato la parlamentare massese.