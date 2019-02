Sciopero dell´8 marzo, le donne: «Liberatevi dalle catene»

La rete antisessista di Massa-Carrara in vista della giornata mondiale per i diritti delle donne

Massa - Una rete per contrastare le spinte regressive che attraversano la società e gli attacchi ai diritti delle donne imposti dal patriarcato contemporaneo. La rete antisessista Massa Carrara si prepara allo sciopero dell’otto marzo, rivendicato in tutto il mondo dalle donne che invitano «a liberarsi dalle catene di un sistema economico e sociale basato sullo sfruttamento delle persone e dell’ambiente». In vista dello sciopero domani, sabato 23 febbraio, alle 17,30, presso la Casa Rossa Occupata si terrà un evento informativo sulle ragioni e le modalità dello sciopero organizzato dall'Unione sindacale di base dal titolo “Verso l’8 marzo: io sciopero”. La serata proseguirà con una festa durante la quale sarà istituita una safe zone, distribuiti profilattici e assorbenti.



“Nel 2017 – scrive la rete antisessista - l'occupazione femminile è ancora al 49,5% (praticamente lavora 1 su 2), contro il 68,5% di quella maschile, e nonostante livelli di istruzione maggiori degli uomini (63% le diplomate, 58,8% i diplomati). Siamo penultime nella classifica europea dove la media è del 62,4%, dopo di noi solo la Grecia. La disoccupazione femminile è al 10,4%, contro l'8,4%, numero che potrebbe sembrare relativamente basso, se non fosse che le donne, soprattutto le giovani (15-24 anni), scivolano rapidamente dalla disoccupazione all'inattività, chi cioè non cerca lavoro. Questa a fine 2018 raggiungeva il 44,8% (25% per gli uomini). Come possiamo decidere sulla nostra vita quando in Italia siamo pagate in media, nel lavoro dipendente il 23% in meno rispetto agli uomini, percentuale che sale al 29% per il lavoro autonomo e al 38,5% tra le lavoratrici più istruite. Non è forse violenza sapere che non contano nulla la nostra esperienza, le nostre certificazioni e le nostre referenze tanto guadagneremo sempre meno di un uomo”.



“Come possiamo decidere del nostro corpo se, quando scegliamo di avere figli, sappiamo che avremo una diminuzione media del 10% sul salario? Quando, è un dato di fatto, solo un terzo dei padri ha usufruito delle ore del congedo parentale. Mentre appena un bambino su 4 ha la possibilità di accedere al nido d’infanzia, pubblico o privato che sia. Il restante 75% è destinato, pur controvoglia, a rimanere a casa, e così quasi una donna su 5 nel 2016 ha rinunciato al lavoro, o ha accettato un part-time per questo motivo. Motivi che concorrono al minore accesso alle figure apicali, alla maggiore diffusione di lavori part-time e carriere discontinue determinanti, assieme ad una diversa struttura per età, dei differenziali di genere nei redditi percepiti”.



“Come Rete antisessista Massa Carrara vogliamo dire basta a tutto questo. Liberiamoci da ruoli e schemi imposti dal patriarcato. Non vogliamo essere retribuite meno di un uomo. Non vogliamo scegliere se essere madri o lavoratrici. Non vogliamo essere giudicate sulla base del nostro aspetto fisico. Vogliamo un salario dignitoso, vogliamo un lavoro, vogliamo che la maternità ci sia garantita perché è un nostro diritto”. L’8 marzo davanti al Teatro Guglielmi di Massa la rete si raduna alle ore 17.00 per una street parade e una piazza tematica sui diritti e contro la violenza.