Sanità toscana, Benedetti sul piede di guerra fa un esposto contro la Regione

Massa - "Prima di decidermi a presentare l’esposto contro la Regione Toscana ed il Presidente Enrico Rossi, ho riflettuto a lungo sulle strategie adottate fino ad oggi per il nostro territorio, addivenendo ad una unica conclusione: grande disorganizzazione da parte della Regione Toscana e tanti errori , ricaduti inevitabilmente sulla qualità dei servizi nel contrasto del Covid-19, senza nulla togliere al personale medico che ha dimostrato un grande senso di responsabilità e coraggio da vendere. Mi riferisco in particolare alla chiusura degli ospedali della Lunigiana con conseguente appesantimento della struttura del Noa e del lavoro svolto dagli operatori sanitari". A scriverlo è il presidente del consiglio comunale di Massa, Stefano Benedetti, che non condividendo le scelte della Regione sulla salità decide si presentare un esposto.



"Non voglio, ripercorrere la storia degli ospedali apuani, ma solo focalizzare l’iniziativa di Enrico Rossi di riaprire alcuni reparti del vecchio ospedale - scrive ancora Benedetti - Oggi, nella vecchia struttura sono stati realizzati 2 reparti, di cui uno, di 24 posti letto per terapia intensiva al terzo piano, che ad oggi, non ancora stati attivati, perché dei 146 malati ricoverati tra marzo e maggio al Noa, ne sono rimasti attualmente solo 7 e il nuovo reparto realizzato nel vecchio ospedale, pare essere del tutto inutile. Di fronte a questo panorama - aggiunge - non si può che esprime totale dissenso sull’operato del Presidente Rossi, perché questa operazione è stata fatta in estremo ritardo con tanto di spreco di denaro pubblico. Basta pensare che Rossi, non si è accontentato di affidare i lavori a ditte della Liguria, privando quelle locali di una attività lavorativa che avrebbe portato un minimo di ossigeno al settore edile, ma è riuscito a spendere 800 mila euro per i lavori di adeguamento dei reparti e circa un milione di euro per le strumentazioni, soldi dei “ cittadini “ è vero, ma pur soldi che potevano servire all’emergenza Covid-19, solo se l’intervento fosse stato fatto celermente ed al momento del bisogno e quindi in tempo rispetto alla gravità della situazione. Ma non solo. È difficile comprendere il motivo per il quale il Governatore non abbia realizzato anche a Carrara reparti Covid - 19, destinando, invece, tutte le attività per l’emergenza in corso, al nostro comune".



"Devo purtroppo constatare dal mio punto di vista - spiega il presidente del consiglio - che si è consumato uno spreco di denaro pubblico, senza avere,peraltro, mai coinvolto l’attuale Amministrazione Comunale di Massa, perché il progetto di realizzazione del reparto di cure intensive è arrivato troppo in ritardo, quando attualmente i posti nel reparto Covid del Noa sono più che sufficienti per ospitare pazienti e comunque non è stata rispettata la normativa sopra citata, pochè in comune non è mai pervenuta la denunzia di inizio attività come previsto dall’Art. 4 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020. In sintesi, non essendo stato l’intervento di tipo strutturale, L’ Asl,la Regione o chi per essi, avevano l’obbligo di presentare la Cila (Comunicazione inizio lavori asseverati), in base alla Legge Regionale, cosa che è stata disattesa, infatti, l’unico documento pervenuto in comune da parte dell’ Asl, è una nota protocollata il 25 marzo 2020 (Prot. 19141), che riguarda, però, solo questioni legati all’aspetto sanitario del Covid- 19".



Benedetti chiede alla Procura della Repubblica di Massa, di accertare l’esistenza o meno di violazione alla normativa in materia urbanistica, individuando l’eventuale responsabile e perseguendolo civilmente e penalmente. "Nel merito - conclude - invito il Comune di Massa ad intervenire per accertare la situazione e quindi la Corte dei Conti a valutare se, in considerazione del ritardo accumulato per la realizzazione dei reparti in oggetto, che oggi non sono più necessari per l’attuale fase di emergenza Covid 19, si è consumato uno spreco di denaro pubblico, addebitando l’eventuale importo del danno stabilito dal Tribunale Amministrativo, al Presidente della Regione Enrico Rossi e ai dirigenti della Regione Toscana e dell’ ALS competenti in materia".