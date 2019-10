Sanac, a Massa arriva la sottosegretaria allo sviluppo Economico Alessandra Todde

Massa - Arriverà lunedì 4 novembre alle ore 11 presso il Palazzo Ducale a Massa la sottosegretaria allo Sviluppo economico Alessandra Todde per affrontare assieme alle istituzioni ed ai rappresentanti dei lavoratori la vertenza Sanac. All'incontro parteciperà anche Giacomo Giannarelli, presidente del gruppo regionale del Movimento 5 Stelle.



"Sanac è un'attività produttiva molto importante per il nostro territorio – afferma Giannarelli - L'industria realizza prodotti refrattari per la siderurgia e vi lavorano ben 300 operai tra diretti e indotto. La fideiussione di ArcelorMittal, che doveva garantire l'acquisto dell'impianto industriale massese, è scaduta e si spera si possa riaprire un tavolo di trattazioni tra la ArcelorMittal e il ministero dello sviluppo economico per scongiurare la chiusura. L'attenzione delle istituzioni e della politica è stata sino adesso molto alta per Sanac. Si è mobilitata tutta la città in difesa dei lavoratori, confidiamo che il Governo possa risolvere questa crisi così come ne ha risolte tante altre in passato."





"Sul territorio di Massa-Carrara al momento vi è anche la crisi Oma – continua Giannarelli – mentre a livello regionale preoccupano in particolar modo le questioni Bakaert e Continental. Apprezziamo molto il lavoro che sta portando avanti il governo nazionale per risolvere nel migliore dei modi le varie vertenze e tutelare i livelli occupazionali. Da tempo il Movimento 5 Stelle si batte in tutte le sedi per salvaguardare i posti di lavoro. Proprio qualche giorno fa il Senato ha confermato il decreto salva-imprese, provvedimento utile per fare fronte ad alcune importanti crisi industriali in corso in vari territori del Paese, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti. Il Movimento 5 Stelle- incalza Giannarelli - continua a lavorare per fare cose concrete e per dare risposte ai cittadini ed ai lavoratori."