Roberta Dei (Fi): «Io solo due commissioni, è un´ingiustizia politica e di genere»

Massa - "L’incapacità politica ha un costo e quando si prendono decisioni che vanno contro la volontà espressa da una consigliera si dovrebbe avere la maturità di farsi un esame di coscienza". A scriverlo in una nota è la consigliera di Forza Italia, Roberta Dei.



"Se la Commissione Attività Produttive è saltata la colpa è di chi in maggioranza ha deciso di non ascoltare le mie richieste. Non ho mai accettato le commissioni in cui sono stata indicata e sto per inviare la richiesta di un parere al Ministero degli Interni; qualcuno ha volutamente danneggiato Forza Italia facendole perdere la presidenza della Commissione Ambiente ignorando le mie richieste".



"Non posso accettare che il mio capogruppo abbia cinque commissioni e io soltanto due, è una evidente discriminazione politica e di genere. Le minoranze giocano la loro partita, che non è la mia, e se in maggioranza li hanno messi nella condizione di poterne approfittare se ne assumano la responsabilità. Non dandomi le tre commissioni richieste hanno fatto un clamoroso autogol di cui la minoranza può approfittare ogni volta che lo ritiene opportuno. Trapelano voci su conflitti di interesse relativi a qualche consigliere di maggioranza che potrebbe aver influenzato i lavori di qualche commissione, speriamo il costo non venga pagato dai cittadini di Massa, certo questi errori si sarebbero potuti evitare con una maggioranza politica più attenta agli interessi di tutti".





(foto di repertorio)