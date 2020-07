Rifiuti alle Jare:«Non è colpa dei furbetti, ma di Asmiu»

Massa - “La reazione dell'amministratore unico di Asmiu circa le condizioni deplorevoli del mercato delle Jare è paradossale laddove sembra voglia addossare le colpe a qualche cittadino “furbetto” che ha abbandonato in loco qualche elettrodomestico" intervengono duramente i Consiglieri del M5S Mencarelli e Menchini riguardo alle ultime vicende riguardo gli interventi di Lorenzo Porzano, ormai ex amministratore di Asmiu, apparsi sulla stampa.



"Quelle montagne, letteralmente, di rifiuti tipici dell'attività mercatale possono solo indicare che il servizio di raccolta non è stato effettuato da moltissimo tempo, nonostante le tasse sui rifiuti siano state pagate - spiegano Mencarelli e Menchini - Inutile piazzare telecamere perché la responsabilità di quella grave situazione è unicamente di chi quel servizio lo gestisce. Non ci sono attenuanti, né che non sia stata eseguita a regola d'arte la differenziazione né altre amenità, perché quella condizione è sinonimo di mancato controllo e azione da parte dei soggetti preposti e soprattutto con il caldo, è potenzialmente grave anche solo dal punto di vista sanitario".

"Come si è potuto arrivare a tanto? - si chiedono i pentastellati - si sono forse voluti ridurre i costi del bilancio Asmiu per poterlo chiudere con un utile da sbandierare all'insegna della bravura nella gestione? Complimenti anche al Sindaco Persiani che ha un così presente controllo della situazione cittadina e gli chiediamo se questo rientra nel rilancio delle attività locali".