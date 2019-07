Ricicleria chiusa, dal Cermec rassicurazioni sulla regolarità del conferimento

- "Nella nota diffusa nei giorni scorsi, relativa alla situazione della ricicleria Asmiu, Rifondazione Comunista chiede «se il conferimento eccezionale a Cermec comporti un aggiornamento dell'Aia di riferimento e se questo problema è stato affrontato». È opportuno precisare che il trattamento dei rifiuti “verdi”, sfalci e potature (CER 20.02.01 ), e del legno (CER 20.01.38) è già previsto nell’AIA, autorizzazione integrata ambientale, e viene svolto abitualmente negli impianti di via Dorsale e via Longobarda". È stato nominato amministratore del Cermec solo da pochi giorni. Ma Alessio Ciacci dimostra di essere già sul pezzo. In una nota inviata alla stampa risponde ai quesiti sollevati da Rifondazione Comunista che chiedeva chiarimenti in merito alle soluzioni adottate dall'amminsitrazione comunale per far fronte alla chiusura repentina della Ricicleria."La speciale forma di gestione dei rifiuti, in deroga alle disposizioni vigenti, decisa con l’ordinanza del sindaco prevista dall’art. 191 del Codice dell’Ambiente - si legge nella nota di Ciacci - riguarda unicamente la norma che non consente ai privati cittadini di conferire direttamente agli impianti di trattamento, con le proprie vetture e senza la compilazione di formulario. Sul piano ambientale, dunque, non vi sono in questo caso impatti ambientali “aggiuntivi”. Ad ogni modo, l’emanazione dell’ordinanza è preceduta da una conferenza dei servizi che ha visto la presenza degli organi di controllo (ASL e ARPAT) ed è seguita dalla sua trasmissione a Ministero, Regione e Ato Rifiuti. Per tutti questi motivi l’aggiornamento dell’AIA non sembra in alcun modo necessario". Soluzioni in regola dunque per il conferimento al Cermec. In sospeso restano i quesiti di Rifondazione legati al conferimento dei rifiuti ingombranti alle Jare: è compatibile con la vicinanza al magazzino di Evam?