Regolamento urbanistico, iter in fase di conclusione. Ad annunciarlo è il sindaco

Massa - Le istituzioni si affidano sempre di più alla comunicazione via social per annunciare obiettivi e traguardi raggiunti. Ormai è cosa nota. Succede a livello nazionale, succede a livello locale. E' di queste ore il post del sindaco di Massa Francesco Persiani in cui annuncia l'ottenimento del parere favorevole della Regione Toscana relativo lo strumento urbanistico che la città aspetta da decenni: il Regolamento Urbanistico. Questo significa che presto si terrà il passaggio in consiglio comunale, e, salvo colpi scena, l'iter per la sua approvazione dovrebbe ritenersi definitivamente in fase di conclusione. Il sindaco tramite Facebook scrive così: «Con profondo senso di responsabilità verso il territorio e il tessuto socio-economico, ci siamo fatti carico di portare in fondo il lungo e travagliato iter di approvazione del Ru, pur con tutte le riserve e perplessità che abbiamo sempre espresso con altrettanto rispetto. Per queste ragioni sono lieto di comunicare che quest’oggi la Conferenza Paesaggistica, al termine di una lunga e accurata istruttoria e dopo aver apportato gli opportuni e necessari correttivi, ha espresso parere favorevole attestando che il Ru ora è conforme al Pit della Regione Toscana. Ora conto di poter portare il nuovo strumento urbanistico in Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva entro il mese di luglio».



Dunque entro la fine del mese il Regolamento Urbanistico dovrebbe tornare a palazzo civico. E parte dell'opposizione è pronta per un confronto sul tema. L'ex assessore della giunta Volpi, Gabriele Carioli, commenta sui social la notizia: «Finalmente dopo 30 anni il Comune di Massa si dota di uno strumento urbanistico che permetterà ai cittadini del nostro Comune di recuperare e adeguare le proprie abitazioni, ampliarle per i propri figli, permetterà alle categorie economiche che da anni aspettano questo strumento di poter ripartire dopo un periodo lunghissimo di recessione. Oggi il Sindaco Persiani con profondo senso di responsabilità annuncia questo ennesimo taglio di nastro... arrivato grazie alla tenacia del Sindaco Volpi, offeso, deriso in campagna elettorale, abbandonato da amici e compagni di viaggio. Oggi ringrazio nuovamente quelle consigliere e quei consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza che hanno dimostrato senso civico e amore verso la propria città e i propri cittadini approvandolo sino all'ultimo consiglio disponibile».