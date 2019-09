Redditi, assessori e consiglieri non li dichiarano: `Perché?`

Massa - "Siamo ormai a fine Settembre e nella pagina della trasparenza del Comune di Massa non sono ancora state aggiornate le informazioni sulla situazione patrimoniale ed economica della Giunta e dell'intero consiglio comunale". Così il collettivo Massa Città in Comune che sottolinea l'assenza di "trasparenza" di alcuni assessori e consiglieri del Comune di Massa. "Il D.Lgs 33/2013 - scrive Mcc - prevede che vengano pubblicati i redditi, i patrimoni, beni mobili e immobili e tutta un'altra serie di informazioni. La normativa impone di consegnare tali dati entro un mese dal termine ultimo della dichiarazione dei redditi a partire dal secondo anno di elezione. Ovviamente sappiamo già la risposta, la colpa ricadrà sugli informatici del Comune di Massa o su qualche disguido tecnologico legato all'azione di un fantomatico hacker che nessuno denuncerà alla Procura della Repubblica".



"Il messaggio che passa è che dopo un anno nessuno dei nominati o degli eletti vuole essere trasparente nei confronti della città, un grandissimo segnale di cambiamento con la destra al governo. Facciamo tra l'altro notare che l'art.14 comma 2 obbliga alla pubblicazione dei redditi dei consiglieri il cui mandato è cessato per i tre anni successivi, non ci sembra che questo sia accaduto lo scorso anno. Il responsabile dei dati e della trasparenza del Comune di Massa deve agire nel più breve tempo possibile per garantire il rispetto delle leggi che regolano la pubblicità delle informazioni dei nostri politici".