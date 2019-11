Propaganda a scuola? Bufera su Bugliani. Giorgia Meloni: «Scandaloso»

Massa - “Imbarazzante mistificazione”. Così il consigliere regionale del Partito Democratico Giacomo Bugliani, definisce ciò che è successo ieri durante l’incontro al Liceo Classico P. Rossi di Massa. Ma ricapitoliamo i fatti: Bugliani si trovava nell’aula magna dell’istituto in qualità di relatore di un progetto extrascolastico, inserito nel contesto della Festa della Toscana 2019, dedicato alla forza della parola nei vari ambiti. Il consigliere regionale è stato invitato per approfondire il tema specifico del valore della parola nella politica, mettendo soprattutto in luce l’evoluzione del linguaggio politico dal dopoguerra fino ai giorni nostri.



“Ho parlato anche del linguaggio della chiesa analizzando le parole dei Papi, da Giovanni XXIII fino a Papa Francesco – ha spiegato Giacomo Bugliani, durante l’incontro di oggi con i giornalisti - Quasi tutto l’incontro si è svolto sul tema strettamente lessicale, filologico delle parole della politica, senza neanche un riferimento di carattere partitico. Il mio obiettivo era quello di spiegare com’è cambiato il linguaggio politico in questi anni, passando in rassegna una serie di personaggi come De Gasperi, Moro e Berlinguer, fino ad arrivare a quelli più recenti come Berlusconi, Renzi, Salvini e Meloni presentati ognuno da una frase che ho analizzato senza fare alcun riferimento politico, guardando alle singole parole sottolineando l’evoluzione del gergo – ha specificato Bugliani – e senza “seminare odio” come ha detto il parlamentare di Fratelli d’Italia Govanni Donzelli, che vuole farmi sembrare un propagandatore dei valori della sinistra all’interno di una scuola. Queste espressioni potrebbero anche sollevare rilievi di altra natura” ha detto il consigliere alludendo ad una possibile azione legale. Donzelli, inoltre, ha presentato un’interrogazione parlamentare nei confronti del consigliere regionale apuano che è stato fotografato (probabilmente da un consigliere comunale massese) con il volto del leader Giorgia Meloni sullo sfondo.



E in serata è intervenuta anche la leader di Fdi, Giorgia Meloni, che sulla sua pagina Facebook ha scritto: «Scandaloso! In un liceo di Massa un consigliere regionale Pd viene invitato come “docente” per parlare contro di me in una lezione sulla comunicazione con crediti formativi. Andremo fino in fondo a questa vicenda, Fratelli d’Italia ha già presentato un’interrogazione al Governo. Non permetteremo alla sinistra di fare becera propaganda politica nelle scuole: siamo in Italia, non in Corea del Nord».



“Siamo difronte all’ennesima mistificazione, per non dire all’ennesima fake news – ha concluso Bugliani - Io oggi ho deciso di reagire in maniera ferma, forte e plateale, perché credo che ci siano forze democratiche nel nostro paese che non possono più permettersi di rimanere all’angolo, di accettare che il paese venga travolto da una continua e quotidiana mistificazione, che devono avere la forza di portar avanti la loro verità”.



“Tutto ciò mi ha lasciato basito – ha scritto in una nota il consigliere comunale Filippo Frugoli - in quanto, qualche mese fa, nonostante avessi la delega del Sindaco, mi è stato impedito di recarmi allo stesso liceo per relazionare, durante le assemblee d’Istituto, sul progetto “Forum Giovani”: per l'ennesima volta ribadisco che il mio non sarebbe stato un intervento politico, ma solo una presentazione di un progetto. Ricordo a tutti che alla mia richiesta di parlare in assemblea c'è stato un veto, non si è capito se da parte del solo Preside o anche dal Consiglio d’Istituto, motivato dal fatto che io, in quanto politico sarei potuto intervenire solo in presenza di contraddittorio, oltre dal fatto che al Classico non vogliono fare politica a scuola. A questi punti mi pongo una domanda: la politica a scuola si può fare o no? Possono entrare solo politici di sinistra o posso relazionare anche io? Siamo all’ennesima dimostrazione di come le scuole vogliano influenzare le menti degli studenti. Ho ascoltato attentamente la parte finale dell’intervento di Bugliani – ha aggiunto - il quale ha portato esempi di politici del passato e del presente. Su Salvini ha detto una cosa molto grave attribuendogli una frase che non è mai stata affermate da lui. Ho cercato su internet la prima delle due: “prima gli italiani, poi i cani e terzi (forse) i migranti”. Questa frase risulta non essere mai stata detta da Salvini: è solo un titolo del giornale online “Wired”. Il Consigliere Regionale ha riportato false informazioni agli alunni mettendo in bocca a Salvini parole mai dette, rischiando così di influenzare erroneamente le menti degli alunni – accusa Frugoli - Questo è vergognoso. Prima di parlare a dei 14enni bisognerebbe informarsi ed accertarsi della veridicità delle informazioni che si danno. Spero che sia solo un errore dovuto alla disattenzione e non una cosa voluta, anche se nutro dei seri dubbi su ciò”.

Pronta anche la risposta di Fratelli d’Italia.



“Innanzitutto ci è sembrato molto strano che un consigliere regionale in carica, che si appresta ad una campagna elettorale, sia stato invitato all’interno di una scuola a tenere una lezione su questo argomento, anche perché non è una sua competenza specifica non solo professionale ma neanche consigliere regionale – ha criticato l’assessore massese Marco Guidi – Ci è stato riportato, inoltre, che sono stati fatti degli esempi, anche negativi, utilizzando soprattutto esponenti del centrodestra come Giorgia Meloni, piuttosto che Matteo Salvini o Silvio Berlusconi, individuando il basso livello di comunicazione politica rispetto ad altri personaggio politici passati e contemporanei. Su questa vicenda – ha concluso Guidi - abbiamo chiesto chiarezza alla scuola e chiederemo chiarezza anche al Ministero”.

LUCREZIA MAGLIO