Polemica tra sindacati e sindaco sul documento dei vigili a sostegno di Mottini

I confederali Cgil, Cisl e Uil: «Non accettiamo che si usino i lavoratori e si strumentalizzino nelle dinamiche interne ai partiti e alle amministrazioni». Massa Città in Comune: «La polizia municipale non intervenga in vicende politiche»

Massa - «In riferimento agli articoli apparsi in questi giorni nei media locali come Fp-Cgil, Fp-Cisl e Fpl non accettiamo che si usino i lavoratori e si strumentalizzino nelle dinamiche interne ai partiti e alle amministrazioni. I nostri delegati nell'incontro convocato direttamente dal sindaco Francesco Persiani alle ore 12 del 25 marzo, hanno avuto modo di esprimersi sulla vicenda». Lo fanno sapere in una nota i tre sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil dopo che altri tre sindacati autonomi, ieri, avevano fatto sapere che «la maggior parte del personale della polizia municipale era all'oscuro» di un documento di solidarietà nei confronti dell'ex-vicesindaco Guido Mottini.



«Un incontro convocato in maniera informale – specificano i sindacati – al quale non siamo stati invitati e per il quale non abbiamo capito se fosse un incontro dei delegati dei vigili delle Rsu o delle categorie provinciali. A ogni modo, non è certo compito dei sindacati e dei lavoratori scegliere gli assessori. A noi interessa che vengano risolte le problematiche che più volte abbiamo sollevato. A maggior ragione se la delega la tiene in capo il sindaco, come prevedono le norme di legge vigenti. Per noi è indispensabile l'assunzione di un comandante e la priorità assoluta è rappresentata dall'ampliamento degli organici. Vogliamo evitare che si riaffronti la stagione turistica senza una organizzazione e un numero di agenti adeguato in considerazione degli effetti imminenti della quota 100. Avremmo decisamente preferito che il sindaco riferisse al Consiglio comunale dell'incontro avuto con tutti i delegati sindacali e non, come invece ha fatto, in maniera del tutto irrituale leggere il comunicato di una sola parte dei sindacati aziendali. A questo proposito vogliamo ricordare che noi sindacati confederali siamo nel Comune di Massa di gran lunga maggiormente rappresentativi dei lavoratori dell'ente ed in particolare dei lavoratori della Polizia Municipale».



E sull'argomento interviene anche il collettivo Massa Città in Comune. Riportiamo di seguito l'intervento.

A quale titolo i Vigili Urbani intervengono, come corpo, nel dibattito politico della città di Massa? Era già stato gravissimo il documento inviato a un quotidiano e altrettanto grave è stata la replica fatta tramite alcune sigle sindacali e letta dall’avvocato Persiani in Consiglio Comunale. Ci sentiamo in diritto, come cittadini, di invitare l’intero Corpo di Polizia Municipale a non intervenire nelle vicende politiche. E’ un gravissimo vulnus istituzionale schierarsi con il vicesindaco o contro il vicesindaco, speriamo comprendano la gravità del gesto e non lo ripetano mai più. L'autonomia di una forza di polizia è elemento di garanzia democratica e ogni esternazione che arriva sul campo della politica mette in discussione proprio questo principio minando la credibilità dell'intero corpo. Le problematiche legate alla gestione dei servizi di polizia municipale, dalle forze umane in campo alle forniture tecniche necessarie, all'organizzazione quotidiana dei servizi devono trovare soluzione all'interno di un rapporto istituzionale che deve prescindere dalle diatribe politiche e deve trovare nelle rappresentanze sindacali e nei responsabili diretti di ufficio gli unici interlocutori.

Purtroppo dobbiamo registrare che tutto questo non è avvenuto e la spaccatura di queste ultime ore all'interno del corpo dei vigili, viene cavalcata dalle parti politiche interne alla maggioranza, non fa certo bene alla polizia municipale. Diventa purtroppo facile immaginare che poi siano proprio le scelte fatte in questi ultimi mesi in relazione allo svolgimento delle attività dei vigili sul territorio ad avere innescato la rottura nella maggioranza, diventa anche facile dubitare che alcuni interventi non siano stati fatti seguendo una linea di rispetto democratico delle istituzioni, ma come strumento personale di affermazione di potere, diventa ancora facile immaginare anche che alcuni "non interventi" abbiano una radice nella gestione di una parte politica e di tutto quello che le gira attorno. Tutto questo non lo vogliamo neppure immaginare. Noi crediamo che il corpo di Polizia Municipale invece di spaccarsi in fazioni debba astenersi dall’attività politica e lavorare per l’interesse dell’intera comunità senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.