Pignone, Nardi (Pd): `Rossi venga a discutere a Massa della vertenza del Nuovo Pignone`

Depositata lo scorso 18 aprile l'interrogazione parlamentare che pone il caso all'attenzione del Governo

Massa - "E' più che mai urgente la presenza del presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, a Massa per discutere dell'attuale vertenza che sta colpendo le ditte dell'indotto del Nuovo Pignone. Per questo chiedo la convocazione di un tavolo istituzionale al più presto, che metta seduti tutti i soggetti interessati alla vicenda, per cercare soluzioni insieme".



La deputata parlamentare del Pd Martina Nardi, torna sulla vicenda del Nuovo Pignone, oggi Baker Hughes GE, che a Massa sta contando, nell'ultimo mese, oltre 65 esuberi, all'interno delle numerose ditte che lavorano in subappalto per la GE, come la Fc Imballaggi e la Vivaldi e Cardino. La deputata ha già depositato un'interrogazione parlamentare, lo scorso 18 aprile, che pone la vicenda all'attenzione del Governo.



"Secondo quanto si apprende- scrive l'onorevole Martina Nardi in un passaggio dell'interrogazione- sembra che Ge stia valutando di dismettere la propria quota di controllo in BhGe (Baker Hughes General Electric), la newco nata a luglio dalla fusione tra i due colossi americani nel campo dell'oil&gas, che ingloba le attività in Italia della Nuovo Pignone" e questo nonostante Lorenzo Simonelli, presidente e Ceo di Ge Oil & Gas avesse reso noto che "qualsiasi variazione della partecipazione azionaria di Ge in BhGe non avrà ricadute negative sulle nostre attività in Italia o sulle collaborazioni in corso con la Regione Toscana".



"Nonostante queste rassicurazioni sarebbero a rischio numerosi posti di lavoro dell'indotto del Nuovo Pignone in Toscana ed in particolare delle aziende in appalto e subappalto che fanno riferimento al polo produttivo di Massa".



Al presidente della Regione l'onorevole Nardi chiede un confronto immediato: "Deve darci delle spiegazioni e delle risposte e insieme dobbiamo trovare la soluzione per impedire che anche una delle realtà più produttive del territorio apuano venga abbandonata a se stessa. Chiedo al presidente della Regione un confronto immediato anche in merito alla vicenda di Piombino, per capire quanto la crisi del Pignone a Massa Carrara derivi dal potenziamento dell'azienda fuori dalla nostra provincia".



L'onorevole Nardi si riferisce agli ultimi accordi presi da Regione, Autorità Portuale del mar Tirreno settentrionale e Nuovo Pignone all'interno dell'area della Darsena Nord, per consentire l'insediamento di assemblaggio moduli industriali di Nuovo Pignone, società del gruppo Baker Hughes, a GE company (BHGE), nel Porto di Piombino.