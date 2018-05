Persiani incassa il sostegno del governatore Toti

Intanto il candidato sindaco del centrodestra presenta la sua squadra di aspiranti consiglieri comunali

Massa - Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria ed esponente di rilievo di Forza Italia, esprime piena soddisfazione per il percorso del centrodestra e la candidatura di Francesco Persiani a Massa. Queste le parole del Governatore: "Sono davvero contento che la coalizione di centrodestra si presenti unita alle elezioni amministrative a Massa: le recenti elezioni politiche e le regionali in Friuli hanno dimostrato che il centrodestra compatto è la formula vincente. Sostengo quindi con convinzione la candidatura di Francesco Persiani, professionista stimato e conosciuto in città, e ritengo davvero importante che questa candidatura sia appoggiata anche da forze civiche che si riconoscono in un progetto alternativo rispetto ad anni di amministrazioni di sinistra. Come noto sono legato a Massa da profonde radici familiari ed umane; penso che questo territorio abbia straordinarie possibilità di rilancio e debba uscire dalla condizione di degrado e marginalità nella quale si è venuto a trovare a causa del malgoverno: basti pensare ai dati drammatici sulla disoccupazione. A Francesco e a tutti gli amici impegnati in questa battaglia va quindi il mio augurio di buon lavoro, con la convinzione che i tempi siano maturi perché anche Massa possa essere amministrata dalle forze di centrodestra". Francesco Persiani ringrazia il Presidente Toti per il sostegno ricevuto.



Intanto il candidato sindaco del centrodestra presenta la sua squadra di aspiranti consiglieri comunali. Interesse e partecipazione per il taglio del nastro e la presentazione del Comitato Elettorale della lista civica “Persiani Sindaco, Amministrare Massa”, tenutosi presso le Vetrine del Brugiano, a Marina di Massa. Oltre a Francesco Persiani e ai candidati della sua lista sono intervenuti anche il senatore Manuel Vescovi della Lega e Mauro Dominici, rappresentante del Popolo della Famiglia.



"L'evento – affermano dal comitato elettorale – ha permesso a un centinaio di cittadini di incontrare Persiani e i componenti della sua lista civica. I candidati della lista “Persiani Sindaco, Amministrare Massa”, 13 donne e 19 uomini, sono professionisti (e non solo) che vivono e lavorano a Massa e che hanno accettato la sfida di dare alla città un nuovo governo, un’alternativa valida, aperta al confronto e al dialogo, in contrapposizione a un centrosinistra per troppo tempo distante dai bisogni della gente e del territorio".



Francesco Persiani, nel suo discorso di apertura ha parlato della necessità di un nuovo modo di fare e comunicare la politica: “Prendiamo spunto da quanto avvenuto col Regolamento Urbanistico: non sottovaluto l’importanza della sua approvazione, ma come può il sindaco uscente Volpi presentarlo come un gran risultato, sapendo del rischio concreto che tutto risulti nullo a causa di errori palesi nei tempi e nelle forme? Questo modo distorto di raccontare i fatti deve finire. E poco ci interessa la reciproca attribuzione di colpe al’’interno del centrosinistra. Occorre andare oltre a questi gruppi di potere, per il bene di Massa. Oggi, la nostra lista, insieme a tutto il CentraDestra unito, rappresenta un’alternativa vera. Dateci fiducia!”.



Persiani ha illustrato poi i capisaldi del suo programma, incentrato sul rilancio di Massa: risposte immediate alle emergenze del territorio, dal lavoro per i giovani alla sicurezza e al decoro cittadino, con l’obiettivo di ridare la certezza di un futuro alle famiglie massesi.



“Per tutto il tempo della campagna – ha concluso Persiani – il Comitato Elettorale “Persianisindaco, Amministrare Massa”, presso le Vetrine del Brugiano, resterà aperto quale punto di riferimento e luogo di incontro per tutte le persone interessate a conoscere i candidati e il programma”.