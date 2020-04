Persiani: «Giovedì volontari in piazza con le mascherine»

Massa - Verranno distribuite domani, giovedì 2 aprile, in alcuni punti della città, le mascherine fornite dall'amministrazione comunale di Massa. Lo ha annunciato il sindaco Francesco Persiani, specificando ora e luogo della distribuzione: “Tutti coloro che hanno ordinate al Centro operativo comunale le mascherine le riceveranno al proprio domicilio. Tutti coloro che invece non lo hanno fatto, potranno trovare dei volontari della Protezione Civile domani mattina (giovedì) dalle 10 alle 12 di fronte alle farmacie di piazza De Gasperi e Marina di Massa, a Romagnano, in piazza San Carlo e a Canevara”. Ad oggi a richiedere dispositivi protettivi all'ente sono state 500 persone. “Complessivamente domani ne distribuiremo 550”.

“Grazie a Sanac che ci ha fornito una grossa mano nel reperimento di queste dotazioni, abbiamo potuto consegnarne 80 di tipo Ffp2 alla Polizia Municipale, 100 alla Protezione Civile e 60 alla Rsa Casa Ascoli”.

“Solo un nuovo contagio è stato registrato a Massa nelle ultime 24 ore – fa sapere il sindaco – questo non significa che dobbiamo smettere di rispettare le regole per il contenimento del virus”. Sul sito del comune si trova il modulo per richiedere il contributo spesa per le famiglie che ne hanno bisogno: “Entro il fine settimana distribuiremo i buoni spesa”. Riguardo l'acqua, invece, Persiani dice che aver chiesto a “Gaia di uno sgravio per famiglie che non possono regolarmente pagare le bollette”.

Domani, in occasione della Giornata della consapevolezza sull'autismo, piazza Mercurio, fa sapere il sindaco, verrà illuminata di luci blu.