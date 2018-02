Parte la campagna elettorale di Marina Nardi

"Mi candido per proseguire i progetti avviati in questi anni con il Governo"

Massa - Oltre 250 persone hanno partecipato all'avvio della campagna elettorale di Martina Nardi, candidata per il Partito Democratico alla Camera dei deputati; una serata al teatro dei Servi, pieno di amici, simpatizzanti e cittadini, venuti ad ascoltare progetti, idee e programmi per aiutare la provincia di Massa Carrara a raggiungere importanti obiettivi. Sul palco Martina Nardi ha voluto accanto a sé gli altri candidati del Pd alla Camera e al Senato, compagni di viaggio essenziali per portare il partito alla vittoria delle prossime elezioni il 4 marzo: Lorenzo Becattini e Andrea Marcucci, candidati per il Senato e Umberto Buratti e Cosimo Ferri per i Senato.



Pd unito. C'era tutto il Partito Democratico a salutare l'inizio dell'avventura di Martina Nardi, compreso il sindaco di Massa Alessandro Volpi e il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, oltre ai neo segretari Enzo Manenti e Luca Perinelli.



Bilancio di Governo. Legge sul caporalato, Unioni civili, reato di tortura, divorzio breve, reddito di inclusione, bio testamento e la legge per i piccoli comuni, sono solo alcuni degli obiettivi raggiunti dal Governo Renzi durante l'ultima legislatura e che Martina Nardi, con il suo voto, ha contribuire a costruire. "Abbiamo fatto molto- dice la Nardi- per questo Paese e ancora molto dobbiamo fare. Oggi mi presento alla Camera convinta che quanto realizzato dal 2013 sia soltanto una piccola parte di un lungo lavoro che ancora è da finire, come quello per dare le gambe ai finanziamenti, per quasi 200 milioni di euro, stanziati dal Governo per la Provincia di Massa Carrara".



Soldi sul territorio. Per il dissesto e la manutenzione del territorio, nell'ambito dei progetti Italia sicura, sono arrivati a Massa Carrara 61.356.005,00 milioni di euro, per 81 cantieri aperti; 65 milioni di euro come incentivi all'economia del territorio ( 9 milioni per le piccole e medie imprese di Massa e di Carrara, 15 milioni per il bando delle periferie a Massa e 18 milioni a Carrara, 20 milioni per l'Accordo di Programma) e 14,5 milioni di euro per la manutenzione delle scuole cittadine, tra cui 680 mila euro per la scuola primaria di Fossone a Carrara, 700 mila per la primaria di piazza Garibaldi a Fivizzano e 665 mila per la primaria di Serricciolo ad Aulla.