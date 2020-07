Parco dei Ciliegi, Mcc: «È inaccessibile da giugno 2017»

Massa - "Il campo da calcetto del parco dei Ciliegi, inaugurato nel giugno 2017, resta ancora inaccessibile per l’incapacità dell’amministrazione di destra di gestire direttamente il parco da due anni a questa parte". A denunciare è Massa Città in Comune, che prosegue: "L’assessore Guidi, che è padre di famiglia, dovrebbe scusarsi ogni giorno con il quartiere per aver chiuso il solo campo da calcio gratuito in città, negando così il semplice accesso al gioco a decine di adolescenti che abitano nelle aree circostanti".



"Ci ha fatto invece sorridere ascoltare il suo collega di partito il consigliere Amorese, che abita a qualche centinaia di metri da quel parco, sostenere la tesi che la sinistra ha lasciato in abbandono campi sportivi pubblici. Non è così - dicono - è questa destra e Fratelli d’Italia in particolare ad aver messo in piedi politiche contro la famiglia chiudendo l’asilo all’ex Mattatoio, parchi pubblici, piscina, palazzetto e anche le fontane pubbliche che erogano acqua gratuita. Una destra che amministra contro la proprietà pubblica e il suo ruolo collettivo per chi ha meno possibilità e disponibilità - conclude Mcc - una destra concentrata ad amministrare in favore del privato e non del bene comune.