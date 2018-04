"Occorre far cambiare idea alla Regione Toscana?: facciamolo insieme agli eletti ed alle energie migliori del territorio"

Massa - Durante le primarie abbiamo incontrato tantissime persone che ci hanno chiesto cosa pensiamo su GAIA: noi crediamo che debba essere trasformata da SPA in ente di diritto pubblico e che si debbano trasferire i 160 milioni di euro previsti per "l'autostrada dell'acqua" in un grande piano di manutenzione delle reti idriche e di abbattimento dei debiti della società (e quindi delle bollette).



Queste sono le proposte che avanziamo ad Alessandro Volpi per realizzare un "governo di cambiamento" anche a Massa. Occorre far cambiare idea alla Regione Toscana?: facciamolo insieme agli eletti ed alle energie migliori del territorio!

Carrara è governata dai cinque stelle: proponiamo anche al Sindaco De Pasquale questa battaglia comune e chiediamo di illustrarci i provvedimenti presi per migliorare la situazione dei cittadini nei confronti di GAIA



Simone Ortori