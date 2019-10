No Gaia, la protesta per chiedere un ente di diritto pubblico

Massa - Domani, mercoledì, alle 17, si terrà la manifestazione organizzata dal Coordinamento dei comitati e delle associazioni per la depurazione e le bonifiche, dell'associazione per i diritti dei cittadini Adic Toscana, l'associazione Phoenix cinematografica, il Comitato Acqua alla gola, il Comitato salute e ambiente di Massa Carrara, il Forum Toscano dei Movimenti per l'acqua, il Movimento Consumatori Nazionale, il Movimento Consumatori Toscana, hanno chiesto ai 46 sindaci dei comuni soci di Gaia S.p.a.



I comitati chiedono una gestione completamente pubblica del servizio idrico integrato, partecipata dai cittadini, non centralizzata, e organizzata per bacini idrografici, realizzata attraverso l'affidamento del servizio esclusivamente a enti di diritto pubblico.



"La società civile - scrivono - è ormai pienamente consapevole del fatto che l’acqua rappresenti un bene naturale e un diritto umano universale e inalienabile. I rincari delle bollette idriche di quest’ultimo periodo hanno esasperato gli animi dei cittadini-utenti che nella zona di Massa Carrara, si sono sentiti ancor più vessati, essendo a conoscenza delle gravi inadempienze che hanno contraddistinto il gestore idrico Gaia SpA nel corso di questi anni. E’ ormai risaputo che questo gestore non ha svolto adeguatamente i servizi che gli erano stati affidati. L’esempio eclatante e quello della depurazione ‘mancata’ che ha portato la Procura della Repubblica di Massa, nel gennaio 2019, al sequestro penale dell’impianto di depurazione lavello (e indagati alcuni dirigenti), perché avrebbe sversato nel torrente e quindi in mare liquami pericolosi per la salute e l’ambiente. I cittadini sanno, come del resto è stato rivelato anche ampiamente dalla stampa, che gli stessi organi inquirenti avrebbero accertato, nel corso delle indagini, che da ben 7 anni i suddetti impianti non avrebbero avuto nemmeno i necessari permessi per l’attività di depurazione ed è per questo che tanti utenti hanno avviato, anche attraverso le organizzazioni promotrici della manifestazione, istanze di rimborso retroattivo.

Ma i cittadini possono constatare ancora oggi che questa tassa di depurazione - a loro avviso impropria visti i risvolti della questione - persiste in bolletta, nonostante che dopo il dissequestro dell’impianto, siano ancora in corso i lavori prescritti al gestore idrico dalla Magistratura, e che le stesse misure di risanamento non siano ancora state completate".



Anche il presidente del gruppo regionale del Movimento 5 Stelle Giacomo Giannarelli parteciperà alla manifestazione .



“Il Movimento 5 Stelle toscano – afferma Giannarelli – ha presentato sin dal novembre 2016, prima sulla piattaforma Rousseau e poi in Regione, la prima proposta di legge di riforma del sistema idrico legata a princìpi quali l’efficienza e il controllo dei cittadini su quello che è il bene comune per eccellenza. Tra i punti cardine della proposta del M5S toscano vi era la particolare attenzione alla governance. Così come indicato dal Forum toscano dei movimento per l’acqua – spiega Giannarelli – abbiamo previsto criteri restrittivi per individuare il direttore dell’Autorità idrica che vorremmo non provenisse da realtà private collegate all’universo dei servizi pubblici. La Toscana possiede una rete colabrodo in cui perdiamo oltre il 37 per cento dell’acqua potabile, alcune aree della regione sono dimenticate a se stesse e gli investimenti per migliorare il servizio sono del tutto inadeguati. Penso – prosegue – anche ai sistemi di fognature e depurazione, spesso deficitari. A questi dati devono essere contrapposti quelli legati alle tariffe, tra le più care d’Italia. E con realtà che chiudono i bilanci in forte attivo con utili distribuiti ai soci, dimenticando per strada gli investimenti necessari alle reti.”