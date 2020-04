Menchini, M5S: «Bene il ritorno alla normalità ma servono più diritti»

Massa - “Ho appena finito di leggere l’ordinanza n.38 del Presidente della Regione Toscana relativa al contenimento del Covid-19 negli ambienti di lavoro. Ieri ho fatto la stessa cosa con il protocollo d’intesa firmato dalla associazione degli industriali e da diverse sigle sindacali del comparto lapideo. Ho quindi messo tutto a confronto con il primo protocollo scritto dal governo il 14 marzo che parlava appunto di contrasto della diffusione nel nuovo coronavirus negli ambienti di lavoro e non ho potuto fare a meno di pensare alla famosa frase attribuita a Garibaldi: “Qui si fa l’Italia o si muore”.



A parlare è il consigliere del M5S Paolo Menchini che continua: “Il protocollo governativo scritto più di un mese fa, già conteneva la stragrande maggioranza di tutte le indicazioni che ritroviamo negli atti di questi giorni: pulizia e sanificazione dell’azienda, dispositivi di protezione individuale, gestione dell’entrata e dell’uscita dei dipendenti, degli spazi comuni e delle persone sintomatiche, informazioni, regolamentazioni, ecc, ecc, ecc. Allora fu un fallimento, con poche realtà produttive veramente a norma, domani perché dovrebbe funzionare?"

"Certamente oggi la situazione è differente, possiamo contare su una moltitudine di dispositivi di protezione in più rispetto a metà marzo: la sola Protezione civile, grazie al gran lavoro della Farnesina, ha importato oltre 110 milioni di mascherine e altri 23milioni di pezzi tra respiratori, monitor, aspiratori, ecc. Abbiamo inoltre alle spalle intere settimana di abitudine all’uso dei dispositivi di sicurezza e ben 23mila lutti che hanno segnato lo spirito di tutti noi, ma tutto questo potrebbe non bastare".

"Spesso e volentieri sentiamo invocare il ritorno alla normalità, ebbene la “normalità” nel mondo del lavoro era fatta di tre morti bianche al giorno, di diritti talvolta negati, di certi “stipendi” da fame, di turni a volte massacranti e talora di comportamenti irresponsabili. Il mio auspicio è che non si ritorni alla normalità, ma che la prossima ripartenza del mondo produttivo porti con se parole come: diritti, sicurezza, benessere, equità, sostenibilità. Spetta a tutti noi. Parafrasando Garibaldi: Qui si fa il lavoro o si muore”.