Massa Città in Comune: «I camper e la visione razzista del turismo»

Massa - Riceviamo e pubblichiamo dal collettivo Massa Città in Comune.



Leggiamo stamani su un quotidiano l’ennesima polemica a sfondo razziale sul parcheggio di Via Casola a Marina di Massa. Vediamo come stanno realmente le cose, lo scorso anno l’assessore Guidi e il presidente Benedetti aprono una campagna, ebbri della vittoria elettorale, contro i camper nel parcheggio di via Casola e nelle vie limitrofe. Un associazione di camperisti ricorre al Tar e il Comune ritira l’atto. Dunque a quel punto tutto torna come prima. Però sul tavolo di alcuni politici di maggioranza, di alcuni dirigenti e forse della giunta appare un progetto gratuito della società che gestisce i parchimetri, si offre di rifare tutto il parcheggio dotandolo di isole per i camper dove poter avere le forniture in cambio di una tariffa giornaliera. Sarebbe stato sicuramente un grossissimo passo in avanti nel rendere la città attrezzata per il turismo camperistico che creava nel 2017, in Italia, un fatturato di 2.9 miliardi di euro. Evidentemente cambiano le amministrazioni ma tutte restano succubi degli interessi della lobby di pseudoimprenditori che temono la concorrenza di parcheggi pubblici attrezzati per i camper. Temono di perdere le loro rendite di posizione.

L’amministrazione Persiani ha scelto per Via Casola il progetto più facile e meno utile al turismo, renderlo tutto a pagamento con tariffe più alte per i camper senza però alcun servizio come nelle moderne città turistiche. Da quanto ci risulta non ci sono problemi di nomadismo come racconta l’imprenditore padrone di due attività. Anzi la sola cosa di cui si lamentano i massesi è la carenza di controlli della Polizia Municipale sull’effettiva regolarità dei tagliandi. Ci saremmo aspettati da un imprenditore del settore turistico, con una visione ampia della propria attività, una seria critica all’amministrazione sulla mancata creazione di piazzole moderne per i camperisti dove poter scaricare e allacciarsi alle utenze in cambio di un incasso ancora più alto rispetto all’attuale. Stupisce quindi leggere di presunti imprenditori che si fanno grossi del loro ruolo sociale passando il tempo a dare la caccia a nomadi fantasma invece di chiedere un generale miglioramento delle infrastrutture turistiche. Ancora stamani Persiani definisce, su un quotidiano, “la stagione turistica una risorsa”, non capiamo cosa voglia dire però ci permettiamo di suggerirgli che una risorsa sarebbe certamente un parcheggio, o più parcheggi, con allacci ai servizi per i camper. Esisteva una soluzione diversa rispetto a quanto deciso dall'amministrazione in Via Casola e anche se noi siamo contrari all’intervento dei privati siamo certi che invece di asfaltare Via La Salle o fare la gimcana del Tribunale, si potevano destinare risorse sulle piazzole camperistiche nei parcheggi di Marina di Massa, vedi parcheggio di via Lungofrigido, così oggi saremmo più all’avanguardia a livello turistico. Adesso Persiani e Guidi ci risponderanno che lo faranno, cha hanno idee e progetti mentre in realtà non sono all’altezza delle sfide che il moderno turismo richiede. Una stagione turistica non si fa con “panem et circenses”, quella va bene per illudere le persone, servono politiche infrastrutturali per attrarre turisti e queste non sono solo le strade asfaltate che portano al lavoro qualche politico da casa sua in Comune.

Siamo decisamente stufi di ascoltare visioni razzistiche e classiste sui nostri quotidiani di presunti imprenditori del settore turistico. La nostra classe dirigente del settore ha il dovere di alzare il livello dei propri associati che farebbero bene a guardare le travi fiscali nei propri occhi che le pagliuzze in quelli degli altri. Non è normale leggere bilanci di proprietari di stabilimenti balneari che perdono soldi stagione dopo stagione oppure vedere bilanci di alcuni campeggi con utili da fame e poste di bilancio dove spariscono non si sa dove centinaia di mila euro. Il nostro contributo per migliorare il tessuto della nostra città continueremo a portarlo giorno dopo giorno e non permetteremo a nessuno di continuare una battaglia contro i più deboli senza una nostra dura risposta politica.