Massa - Parte la distribuzione di mascherine a domicilio. Lo ha annunciato il sindaco Francesco Persiani nel suo consueto messaggio serale rivolto alla cittadinanza. Il primo cittadino esprime vicinanza ai famigliari dell'uomo di 91 anni deceduto oggi a Massa e affetto da Covid-19. Riguardo lo stato diffusione del virus, fa sapere che si registrano sei nuovi casi di positività: "Significa che al momento il contagio non aumenta velocemente ma nemmeno rallenta velocemente", commenta.

Parte domani la distribuzione delle 149mila mascherine inviate dalla Regione Toscana che verranno consegnate direttamente a casa. "Abbiamo predisposto una busta sigillata conformi alle normative igieniche che contiene tre mascherine e la spiegazione su come utilizzarle e quando utilizzarle". Domani partirà la consegna nella zona delle frazioni montane. "La Protezione Civile inoltrerà un messaggio alle zone interessate dalla distribuzione. La prima parte prevede di consegnarne 3 a 30mila nuclei. Poi dopo il primo giro integreremo una seconda parte". Tempo previsto per la consegna: 10 giorni.

I ringraziamenti del sindaco vanno alla Fondazione marmo per la dotazione di mascherine e termometri a distanza che va ad aggiungersi al materiale raccolto dall'ente, e alla Bottega della Carta per aver donato le buste in cui contenerlo.

Ad oggi, spiega Persiani, sono arrivate in Comune circa 1219 domande di buoni spesa. 950 "sono state istruite dal personale del Comune". Fra queste domande, 200 sono state già accolte e i buoni spesa consegnati.