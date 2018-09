Lavoro, a Massa 8 posti per il servizio civile: come candidarsi

Due progetti messi in campo dal Comune per i giovani tra i 18 e i 29 anni

Massa - “Nuove povertà” e Proteggiamoci” sono i due progetti elaborati dal Comune di Massa in campo socio-assistenziale e di protezione civile presentati a livello nazionale dall'Anci per il bando servizio civile 2018. Il Comune offre 8 posti presso le strutture comunali sotto la guida e la responsabilità di esperti a tutti i giovani interessati ad un’esperienza formativa di volontariato attivo al servizio della comunità. I selezionati dal Comune saranno impiegati secondo gli indirizzi generali del Servizio Civile nazionale per 30 ore settimanali per un periodo di 12 mesi e godranno di un rimborso spese di 433,80 euro mensili.



Possono candidarsi, entro il 28 settembre prossimo, i giovani in età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti, che non siano appartenenti a corpi militari o di polizia, che non abbiano già prestato servizio civile e che non abbiano in corso o già avuto nell’anno passato, per un periodo superiore a tre mesi , rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita con il Comune.

Le domande, compilate nelle modalità indicate a bando e scaricabile dal sito del Comune, vanno consegnate brevi manu al Protocollo generale dell’Ente all’attenzione dell’Ufficio politiche giovanili, spedite allo stesso indirizzo di via Porta fabbrica con raccomandata A/R o inviate a mezzo Posta elettronica certificata a: comune.massa@postacert.toscana.it all’attenzione del dirigente Massimo Tognocchi.



Maggiori informazioni sul sito del comune, alla pagina facebook Spazio giovani-Comune di Massa, telefonicamente chiamando l'Ufficio politiche giovanili allo 0585.490233 dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle 12,30 e il martedì e giovedì anche dalle 15,30 alle 17, 30.