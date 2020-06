Lavarone, Dei: «Per lo smaltimento si coinvolga il Cermec»

Massa - "Ogni tipo di intervento sul lavarone è da giorni una gara allo scaricabarile, di questo passo faremo un contest sulle spiagge fra amministratori senza risolvere definitivamente il problema". A dirlo è la consigliera comunale Roberta Dei che torna sulla questione del lavarone nelle spiagge massesi di cui si sta parlando da settimane.

"Credo sia arrivato il momento di capire se Cermec possa in qualche modo realizzare un impianto per il suo trattamento visto che Asmiu, a parte la rimozione, non se ne occupa - prosegue la consigliera - Un fenomeno naturale sta diventando un tema di campagna elettorale solo per giocarsi qualche voto, spiace vedere Persiani scavalcato da Baratta e su questo c'è da riflettere molto. Un sindaco che non riesce a dialogare con il Consorzio di Bonifica rischia di diventare un problema per il nostro comune".



"Adesso - suggerisce Dei - occorre che Persiani, De Pasquale, Ciacci e Ridolfi si siedano intorno a un tavolo e verifichino se Cermec può contribuire alla risoluzione del problema, trovato un accordo si dovrà chiedere l'intervento della Regione. Faccio notare come il Fiume Magra, i torrenti e i canali della Liguria potrebbero avere un ruolo nella formazione del lavarone, dunque sarebbe bene coinvolgere anche Toti. Nel frattempo è inaccettabile che venga depositato il lavarone sulle spiagge libere e tutto si affronti in termini di costi. Ci sono attività

economiche nelle spiagge libere che ne pagano il costo; sono sicura che Lorenzo Porzano è in grado di rimuoverlo più di una volta a settimana non nascondendosi dietro il costo eccessivo del servizio, mi sembrava di aver capito che Asmiu fosse un caso di studio universitario.

L'ostruzionismo politico sulla rimozione del lavarone mi fa sospettare che esista la volontà di svendere Asmiu a Ersu che possiede un impianto per la gestione del lavarone a Pietrasanta. Si enfatizza un problema per vendere poi la soluzione già pronta? - si domanda la consigliera - Forse nel dibattito locale massese è passato in secondo piano che Ersu ha usato la cassa integrazione durante il Covid19, cosa accadrebbe a una società debole come Asmiu e ai suoi lavoratori se si concretizzase la svendita a Ersu? Credo - conclude - che la maggioranza debba essere più trasparente sul futuro di Asmiu".