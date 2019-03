La deputata del Pd: «L'amministrazione vuole alzare il livello dello scontro in città. Il Pd organizza una giornata di discussione dal titolo La storia non si vende»

Massa - “Sono molto preoccupata per quello che sta accadendo a Massa. Vedo una amministrazione immobile, nessun progetto, nessuna idea, nessuna discussione costruttiva su nulla, ma soltanto tanto protagonismo per alzare il livello di scontro in città. Cosa di cui i massesi non hanno bisogno”. L’"ennesima provocazione" della giunta di centrodestra secondo la deputata del Pd Martina Nardi è l’ultima decisione di mettere in vendita la Casa Socialista di Forno, finita tra i beni alienabili del Comune.



“Perché vendere un pezzo della storia della città? Forse perché là fuori c’è ancora il simbolo della falce e martello? E’ una provocazione, come lo è stata l’innalzamento del monumento a Bellugi. Sono tutti segnali che l’amministrazione, sempre più di stampo leghista, lancia ai democratici del nostro territorio. Provocazioni che cercano di distogliere i cittadini dai reali problemi della città”



Per questo il Pd ha organizzato il prossimo venerdì 29 marzo, alle 17,30 a Forno, davanti alla Casa Socialista un incontro pubblico dal titolo “la storia non si vende” per ricordare la nascita e l’evoluzione di questo luogo, simbolo di tante battaglie. Parteciperanno anche la giornalista Angela Maria Fruzzetti e Massimo Michelucci autori di due libri sulla Casa Socialista di Forno



“Sarà un momento di riflessione e di conoscenza. Invitiamo tutti i democratici del territorio e i cittadini a partecipare. Loro alzano il livello di scontro, noi alzeremo il livello di conoscenza”