Il Pd: «Il Ru è un lascito importante del centrosinistra. Persiani lo riconosca»

Massa - Il Partito Democratico di Massa accusa il sindaco Francesco Persiani di intestarsi risultati non suoi: "Il Regolamento Urbanistico è stato licenziato dalla Regione ed ora può essere definitivamente approvato dal consiglio comunale".



"Qualcosa sfugge al nostro sindaco - prosegue la provocazione - perché nonostante le foto e i post sui social network cerchino di trarre in inganno, la vicenda del Regolamento Urbanistico è ben nota e questa amministrazione non può prendersi alcun merito, anzi ci chiediamo come siano passati da criticarlo tanto promettendo di cambiarlo in campagna elettorale a compiacersene del risultato.

Su una cosa non c’è dubbio: il RU è un lascito importante dell'amministrazione di centrosinistra, guidata da Alessandro Volpi, e la sua approvazione un iter che ha visto il protagonismo di tutte le forze politiche di centrosinistra unite.



Persiani deve riconoscere questo, lo deve dire alla città, se ha un minimo di onestà intellettuale, perché le cose che sono state chieste dalla Regione Toscana, non erano indirizzate ad uno stravolgimento complessivo del piano, ma ad una riprecisazione di alcuni elementi per adeguarsi correttamente al PIT.



Oggi viene ufficialmente riconosciuto il lavoro della giunta Volpi e di tutto il centrosinistra unito e ciò è anche la risposta ai tanti detrattori o ai tanti trasformisti che hanno permesso la vittoria del centrodestra nella nostra città.

Ora c'è da lavorare perché il nuovo piano strutturale, quello che dovrà essere approvato nei prossimi mesi, rappresenti l'occasione per recepire ulteriori necessità di gestione del territorio.



Il PD ci sarà - conclude così il partito - come sempre, per affermare la propria idea di città e per contribuire ad uno sviluppo ecosostenibile del nostro territorio.

Sarà la realtà invece a mettere alla prova e a presentare il conto a questa amministrazione perché il tesoretto di risorse, strumenti e infrastrutture, lasciate dalla precedente giunta, purtroppo non durerà per sempre"