Il Pd difende i lavoratori del CUP di Massa

Massa - Il Partito Democratico ha manifestato nei giorni scorsi la propria vicinanza e solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori della sanità per il loro incessante e quotidiano impegno nella gestione dell’emergenza Covid19, così come ha espresso il suo ringraziamento alle lavoratrici e lavoratori dei CUP della nostra Provincia che hanno dimostrato, in un periodo così delicato e difficile, la loro abnegazione ed un costante impegno, assicurando la continuità delle attività e lavorando in luoghi e contesti ambientali a forte rischio di contaminazione.



Il Partito Democratico respinge con fermezza gli attacchi che alcuni rappresentanti della destra hanno indirizzato alle lavoratrici e lavoratori dei CUP, "con affermazioni, spesso prive di qualsiasi fondamento scrive il partito in una nota -A costoro vogliamo ricordare che fare politica, attaccando coloro che vivono situazioni di disagio, senza avanzare proposte concrete di miglioramento del servizio e delle condizioni di lavoro, appare mero sciacallaggio elettorale, inopportuno ed inaccettabile. Gli addetti del Servizio CUP stanno vivendo, in questi giorni, ulteriori situazioni di disagio e di incertezza, legate al possibile cambio della cooperativa che gestisce il servizio" prosegue il Pd e ribadisce che "ciò non può rappresentare un peggioramento delle condizioni di lavoro, dei livelli retributivi e dei diritti maturati nel corso degli anni, perché all’impegno profuso, non deve assolutamente seguire una situazione di difficoltà per le lavoratrici e i lavoratori. In questi anni le mansioni e le attività svolte dagli addetti ai CUP, hanno subito un considerevole aumento, sia in termini di quantità, sia in termini di qualità del servizio erogato".



"In questa fase di ripensamento complessivo dell’organizzazione sanitaria, di miglioramento del livello dei servizi da erogare ai cittadini, si pone con forza una riconsiderazione delle modalità con cui si svolge l’attività dei CUP, quali primo elemento di rapporto tra la domanda dei cittadini e l’offerta in termini di servizi sanitari. Ciò deve avvenire mantenendo i livelli occupazionali, i livelli salariali ed il riconoscimento della professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori - spiega il Pd - ma si pone ancor più con forza se, dopo l’emergenza Covid19, sia ancora necessario svolgere queste attività, ricorrendo a strutture esterne all’organizzazione complessiva della sanità toscana".



Il Partito Democratico ritiene, così come già affermato in altre occasioni, sia giunto il momento e l’opportunità di procedere speditamente alla stabilizzazione del servizio CUP per assicurare, a tutti coloro che concorrono alla salute dei cittadini, fatte salve le differenze professionali, pari condizioni contrattuali, pari livelli retributivi e pari diritti, per eliminare ogni e qualsiasi disuguaglianza tra i lavoratori.