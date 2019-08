Il Partito Comunista: «Salvini a Massa ha snobbato i lavoratori Sanac»

Massa - Il Partito Comunista di Massa-Carrara esprime «il proprio supporto ad Andrea Bordigoni e ai colleghi della Sanac riguardo allo spiacevole episodio di domenica 19 agosto. A quanto raccontato da Bordigoni, lui e i colleghi erano intenzionati a cogliere l'occasione della presenza a Massa del Ministro degli Interni Matteo Salvini per porre sotto i riflettori la delicata situazione della Sanac dopo che, a seguito di uno sciopero davanti alla fabbrica, l'amministrazione comunale aveva definito la vertenza una questione nazionale».



«Dopo aver programmato l'incontro – spiega la nota – e dopo essersi recati alla Comasca, sperando in un incontro col ministro, a Bordigoni e ai colleghi sono stati più volte controllati i documenti, e alla richiesta di poter filmare l'incontro gli operai sono stati rimbalzati con varie scuse. A quanto pare al Ministro Salvini sfugge il fatto che, essere vicini al popolo significa non partecipare a feste in spiaggia ma ascoltare le problematiche della classe operaia, o forse semplicemente pensa che spendere qualche minuto per parlare di lavoro sia meno importante che praticare l'ennesima maratona di selfie e video. Noi, come Partito Comunista, esprimiamo la nostra vicinanza agli operai della Sanac che rischiano la cassa integrazione per le vicende legate ad Arcelor Mittal e l'Ilva di Taranto».