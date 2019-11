Il consigliere Marco Battistini (Lega) eletto nel consiglio nazionale di Anci

Massa - Il consigliere massese della Lega, Marco Battistini, è stato eletto nel consiglio nazionale dell'Anci, l'associazione nazionale dei Comuni italiani. "Ce la metterò tutta – commenta Battistini – per rappresentare degnamente Massa nel Consiglio Nazionale dell’Anci. Ringrazio il mio partito, la Lega, a tutti i livelli perchè ha riposto in me fiducia per questo nuovo delicato incarico: il segretario federale Matteo Salvini, il commissario regionale Daniele Belotti, la responsabile enti locali Elisa Montemagni, Andrea Barabotti come componente massese della dirigenza regionale e il commissario provinciale Andrea Cella. Colgo l'occasione per ringraziare nuovamente anche tutti i massesi che un anno e mezzo fa hanno riposto pure loro in me la fiducia scrivendo il mio nome sulla scheda elettorale perché senza di loro oggi non avrei potuto accedere a questa elezione. L' Anci è l' interlocutore individuato nel tempo da tutti i governi nazionali per rappresentare la realtà degli enti locali: il mio obiettivo sarà di poter continuare a rappresentare la mia città con lo stesso impegno e dedizione di sempre anche in questo contesto dal quale spero di poter attingere nuove idee e nuove opportunità per Massa. Non vedo l'ora di relazionarmi e confrontarmi con amministratori di tante città italiane. Sarà sicuramente un'esperienza importante."