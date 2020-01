Il Comune di Massa si attiva per chiedere alberi alla Regione

Massa - il Comune di Massa si impegna ad attivarsi in Regione Toscana per ottenere degli alberi da piantare, così da recepire una legge del 1992 mai applicata. Passa infatti la mozione presentata da Stefano Alberti per chiedere al Comune di piantare nuovi alberi per ogni nuovo nato a Massa. Si tratta della terza mozione in difesa dell'ambiente presentata dal consigliere del Partito Democratico e a differenza delle prime due, che chiedevano di eliminare l'uso della plastica e dichiarare lo stato di emergenza climatica, la mozione discussa mercoledì in consiglio comunale ha ricevuto il parere favorevole all'unanimità da parte del consiglio comunale.



Come scritto una legge che sostanzialmente dice la stessa cosa della mozione esiste sin dal 1992 e porta la firma di Giulio Andreotti e Francesco Cossiga. La Legge Cossiga-Andreotti n. 113 del 29 gennaio 1992, nata allo scopo di implementare le aree verdi cittadine e contrastare il disboscamento, chiedeva ai Comuni di provvedere, entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero nel territorio comunale. A causa della scarsa applicazione, il provvedimento è stato "rinnovato" a opera della legge n. 10 del 14 gennaio 2013, entrata in vigore il 16 Febbraio dello stesso anno, la quale ha anche introdotto prescrizioni per la tutela degli alberi monumentali e ridefinito la Giornata Nazionale dell'Albero celebrata il 21 novembre allo scopo di valorizzare la tutela del patrimonio arboreo e boschivo italiano.



Dopo una breve discussione, il partito Fratelli d'Italia mercoledì ha presentato in consiglio un emendamento che modifica l'impegno della giunta così da "svincolarla" da spese forse insostenibili per le sue casse. Compito dell'amministrazione sarà infatti quello di attivarsi nei confronti della Regione Toscana per ottenere gli alberi da piantare con tanto di trasporto incluso. Compito del Comune sarà quindi quello di piantarli e con l'approvazione la giunta si impegna anche a individuare, entro sei mesi, gli spazi adatti per la messa a dimora degli alberi.